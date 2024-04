¿Qué hacen Belén Esteban y Al Pacino juntos en un restaurante?

Belén Esteban es muy abierta y siempre que puede se deja a fotografiarse con sus fans. Rara es la vez que dice “no” a un selfie con quien se lo pide, siempre y cuando no esté en una situación comprometida y se vea en la obligación de rechazar la propuesta. Así ha sucedido quizá cuando protegía el destino de sus vacaciones secretas y no quería que las redes sociales echasen por tierra sus esfuerzos de mantenerse fuera del mapa. Pero siempre se presta a hacerse selfies con sus admiradores, quizá porque ella es la primera en sentir la tentación de pedir a los famosos que se encuentra que se hagan una foto con ella. Y es que la de Paracuellos no tiene reparo alguno en dejar su trono como princesa del pueblo y ser un mortal más a la hora de posar sonriente junto a uno de sus ídolos. Son muchísimos. El último, el mismísimo Al Pacino.

En la cuenta personal de Instagram de Belén Esteban hay un sinfín de selfies con otros famosos. Algunos han traído cola, como los que se hacía con Rosalía, a la que ella considera una íntima amiga. Pero el revuelo es mayúsculo ahora que ha compartido una instantánea al lado del afamado actor Al Pacino en un restaurante al otro lado del charco, en Estados Unidos. ¿Qué hacen juntos? ¿Se han citado? ¿Preparan un trabajo en común? ¿Es el salto de la colaboradora a Hollywood? Ella misma ha aclarado cómo ha sido este encuentro y despejado todas las dudas.

“Estar en familia disfrutando de una agradable cena y encontrarme por casualidad con EL GRAN ACTOR Al Pacino. He de decir que ha sido muy amable conmigo, además de ser muy simpático. Agradecida por tus muestras de cariño. Momentos inolvidables”, escribía la propia protagonista como acompañamiento a la fotografía que está revolucionado sus redes. Además, para hacer más potente su mensaje, se ha valido de los altavoces que suponen los hashtags: #AlPacino #FelizDeConocerte #Simpático #Top #ElPadrino y #Hollywood. Como cabría esperar su más de un millón de seguidores estaban eufóricos por este encuentro casual en un restaurante, convirtiendo la peculiar estampa en todo un fenómeno viral al que han contribuido incluso sus amigas, María Patiño o Anabel Pantoja.

Belén Esteban está encantada de haber podido conocer en persona a Al Pacino, pero también del viaje que ha iniciado con su marido, Miguel Marcos. Ha cruzado el Atlántico para emplazar su disfrute en Estados Unidos, aunque no ha querido precisar exactamente en qué lugar del mapa se encontraba. Lo que sí parece seguro es que ha aprovechado las vacaciones de Semana Santa para pasar unos días junto a su hija, que está allí continuando con su formación profesional y académica. Así dejaba constancia en su cuenta personal de Instagram de la felicidad que le embarga estos días con su hija y su marido: “Semana Santa en familia. Me voy a España con el corazón lleno de amor y de orgullo. Siempre te he enseñado a ser constante y sacrificarte por lo que quieres hacer y lo has conseguido. Eres lo que más quiero en mi vida, nos sentimos muy orgullosos de ti”, le dedicaba la colaboradora a su hija, junto a un vídeo con una colección de imágenes que han hecho las mieles de sus fans.