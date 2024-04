Así han sido las inolvidables vacaciones de Belén Estaban junto a su familia en Estados Unidos

Belén Esteban ha vivido unas inolvidables vacaciones familiares de Semana Santa al otro lado del charco. La televisiva y su marido Miguel han visitado a su hija Andrea en Estados Unidos y ahora, a su regreso a España, ha compartido un emotivo vídeo de su viaje en Instagram, donde acumula más de 1 millón de seguidores.

Junto al clip audiovisual, ha escrito el siguiente texto: "Semana Santa en familia. Me voy a España con el corazón lleno de amor y de orgullo. Siempre te he enseñado a ser constante y sacrificarte por lo que quieres hacer, y lo has conseguido. Eres lo que más quiero en mi vida, nos sentimos muy orgullosos de ti". A pesar de que Andrea ha preferido ser una persona anónima y vivir alejada de los focos, decisión que su madre ha respetado desde siempre, Belén Esteban, cada vez que se rencuentra con su hija, le dedica unas bonitas palabras en sus redes.

A lo largo de estos días, la familia ha visitado Las Vegas, ha hecho turismo, visitado casinos y salido de fiesta, además de descansar y pasar tiempo juntos. En el vídeo, Belén Esteban aparece pletórica, feliz de estar junto a su marido y su hija en Estados Unidos. Además, a diferencia que en España, en Las Vegas ha hecho muy buen tiempo y ha podido disfrutar de la piscina y del buen tiempo.

La estrella de Netflix ha regresado a España con las pilas recargadas para afrontar sus próximos compromisos y retos profesionales. Alejada de la pequeña pantalla, la televisiva triunfa en el terreno empresarial con su marca "Sabores de la Estaban", especializada en gazpachos y patatas fritas de bolsa.

