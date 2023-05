Rocío Flores sufre la consecuencia menos esperada de su nueva operación de pecho

Desde que dio el salto a la opinión pública, Rocío Flores se ha sometido a diferentes tratamientos y retoques estéticos para verse mejor, y uno de ellos fue la operación de pecho que se practicó hace un año. Sin embargo, la joven no quedó del todo contenta con el resultado y hace menos de un mes volvió a pasar por quirófano para corregir el problema. “Buenos días por la mañana. Llevo dos días desaparecida de Instagram. Y el motivo ha sido esto... Sabéis que hace un año me hice una mastopexia. Tenía que hacerme algún retoque y el día fue ayer. Me operé ayer. Ahora estoy atontada con la medicación, pero ha ido todo súper bien. Cuando esté un poco mejor y tenga fuerzas os contestaré todas dudas. Ahora reposo y a seguir mejorando”, reveló en sus redes sociales.

Rocío Flores ha tenido que volver a pasar por el complicado postoperatorio que esta intervención conlleva, y la nieta de Rocío Jurado ha tenido que hacer frente a una inesperada consecuencia. Después de estar tanto tiempo sin conducir, ahora ha desarrollado cierta fobia a usar su coche, aunque reconoce que está trabajando en recuperar la normalidad.

“Llevo como un mes sin conducir y, sinceramente, ahora me da miedo. Estoy cagada”, reconoce Rocío Flores en su cuenta oficial de Instagram. “Con los frenazos le estoy cogiendo demasiado respeto, diría yo… Con lo que me gusta a mí el coche”, añade apenada, al tiempo que indica: “Espero que se me quite rapidito esta sensación”.

Lo cierto es que esta nueva intervención de pecho ha dado a Rocío Flores algún que otro susto, empezando por su padre, Antonio David Flores. Él fue el primero en observar el resultado, y por lo visto no reaccionó como ella esperaba. “Hoy es el primer día que me veo el pecho sin esparadrapos, es decir, mi primer día que me veo la nueva cicatriz. Mi padre se asustó un poco porque él me vio recién operada del pecho y me dijo que eran muy grandes (en su línea del pánico a estas cosas)”, recordó la influencer.