Hacienda embarga a Edmundo Arrocet todas sus propiedades en España

No están siendo buenos momentos para Edmundo Arrocet. Bigote desapareció el mapa mediático cuando se produjo su ruptura de María Teresa Campos. Salió de la vida de la presentadora haciendo mucho ruido y dejando mucho daño tras de sí, pero poco o nada le importó en su momento. Ahora ha regresado, aprovechando la muerte de la que fuese su amada, para reclamar su sitio, denunciar las injusticias que sufrió y, de paso, atacar sin piedad a Terelu Campos y Carmen Borrego, que ya no saben cómo gestionar tanto dolor. Pero parece que ellas no han tenido que esperar mucho para ver actuar al karma, pues su enemigo público número uno acaba de ser embargado por Hacienda. Con ello, lo ganado con las exclusivas que ha dado para hacerlas sufrir no acabará en sus bolsillos, sino que irán a las arcas públicas.

Edmundo Arrocet en su polémica exclusiva Diez Minutos

Edmundo Arrocet esperó un mes para regresar a España tras la muerte de María Teresa Campos y remover el pasado. Las críticas contra él han sido feroces, pocos han sabido comprender su exclusiva en una revista y sus movimientos en contra de la familia Campos, de la que un día formó parte. Pero quizá la clave está en los apuros económicos que el cómico chileno estaría atravesando y que le habrían obligado a romper su silencio a cambio de un buen pellizco. Algo de lo que no había constancias hasta ahora, cuando se ha conocido que tiene una importante deuda con Hacienda, por la que ha terminado siendo embargado.

Carmen Borrego ya ha confirmado que la expareja de su madre atesora deudas con Hacienda. Lo ha hecho en ‘Vamos a ver’, donde se ha planteado que el cómico debe al fisco más de 100.000 euros. Al parecer, le han notificado en varias ocasiones su obligación a hacer frente lo debido, pero ante su negativa, finalmente será embargado: “El ministerio ha puesto el ojo ya en él, de manera que le van a embargar todos los bienes que tenga aquí en España”, aseguraba la periodista Marisa Martín Blázquez ya en ‘TardeAR’. Esto pone en peligro sus propiedades en nuestras fronteras: “Tenía cuatro sociedades de las que él era administrador único, cuatro sociedades que a día de hoy no tienen ejercicio ni capital ni tampoco ningún bien, pero él tenía generada esa deuda”.

María Teresa Campos y Edmundo Arrocet Gtres

Los problemas de Edmundo Arrocet con Hacienda tienen su origen en 2014. La Agencia Tributaria se interesó por sus sociedades en el ámbito audiovisual y tras ser investigado se estimó que debía “más de 700.000 euros, que luego subsanó en parte con su participación en ‘Supervivientes’ y varias exclusivas en revistas”. Algo que querría repetir el artista chileno con su regreso, como así relaciona la propia periodista, al resultarle curioso que ofrezca tan polémica entrevista “justo cuando Hacienda va a embargarle”.