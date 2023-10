Carmen Borrego sentencia a Gema Serrano: “No le ha buscado trabajo a mi marido”

Gema Serrano, quien fuese íntima amiga de Edmundo Arrocet y para muchos algo más, se ha sentado una vez más en un plató de televisión para hablar sobre su vínculo con el cómico, de María Teresa Campos y, de paso, sobre las hijas la fallecida presentadora. Con ellas ha iniciado una batalla mediática aprovechando que están débiles por la pérdida. “Tenían que cuidar perfectamente de su madre, como he hecho yo, tenían que haber cuidado y protegido a su madre, como he hecho yo, no haber vendido todo, eso es lo que se hace por una madre”, aleccionaba desde ‘Fiesta’. Sus declaraciones ya le han puesto bajo aviso de acciones legales, pero continúa en su empeño en continuar con su guerra personal, lo que supone también recibir respuesta por la parte contraria, como así acaba de hacer Carmen Borrego.

Carmen Borrego y Terelu Campos, rotas en el tanatorio de María Teresa Campos Gtres

Pero si Gema Serrano ha hecho daño hablando así de María Teresa Campos, también le ha dolido a Carmen Borrego que haya puesto el nombre de su marido en su boca. Entre las muchas acusaciones, reproches y aclaraciones que hizo la buena amiga de Edmundo Arrocet, que volvió a defender su amistad inquebrantable, también habló de José Carlos Bernal. Sobre el marido aseguró que le había conseguido un trabajo, por lo que debía estarle agradecida. Esto no lo piensa pasar por alto la colaboradora de ‘Así es la vida’, que este lunes ha tenido oportunidad de responder a su enemiga pública.

“Ni la conozco, ni la quiero conocer, ni le ha buscado trabajo a mi marido. Yo no hablo de usted, usted se ha sentado en un plató de televisión ‘de gratis’, a seguir diciendo lo que usted quiera, porque yo no tengo que contestarle. No la conozco, ni quiero conocerla, ni está en mi familia, ni está en mi vida, ni quiero que esté”, se mostraba así de contundente Carmen, que no quiere que nada de lo que diga Gema Serrano le afecte, por lo que no le da pie a más réplicas u opciones de repetir experiencia.

Carmen Borrego, al ver que las amenazas de demandas no surten su efecto, ha querido probar por mostrar indiferencia ante el discurso de Gema Serrano. Y es que su enemiga se ha tomado a broma las supuestas acciones legales: “Para tomar medidas hay que tener un argumento sólido y exponer una demanda, cuando lo tengan, igual, pero no tienen nada”, decía tranquila. Además, mantuvo en todo momento lo injustas que han sido Terelu Campos y su hermana con su amigo Edmundo Arrocet: “Van a seguir hablando porque tienen que seguir estirando el chicle, yo no necesito esto, se dedican a criticar la vida de los demás, no es un trabajo como tal”, sentenciaba, sin caer en la cuenta de lo que hacía ella en ese momento en un plató.