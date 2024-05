Eurovisión: Los otros negocios de Nebulossa más allá de la música

España lo apuesta todo este año en el Festival de Eurovisión 2024 a ‘Zorra’, la polémica canción de Nebulossa que ha animado el debate popular sobre una palabra controvertida, pero ya no tan negativa. Todo gracias al trabajo de María Bas y Mark Dasousa, pareja en lo personal y en lo artístico. Un matrimonio afincado en Alicante, en la localidad Ondara, que además forma tándem en otro tipo de negocios en los que se aseguran buenos ingresos más allá de la música. Y es que hasta hace unos meses, la cantante y el productor que conforman Nebulossa no eran conocidos por el público en general. De ahí la necesidad de apostar también por otras fuentes de ingresos por si lo de la música no terminaba de cuajar. Ahora están en boca de todos y disfrutando de las mieles de representar a los españoles en un certamen internacional tan relevante como el que se celebra en la noche de este sábado 11 de mayo en el Malmö Arena de Suecia.

Aunque se conocen prácticamente de toda la vida, también han querido asegurarse un porvenir por separado. Así, ella es propietaria de un centro de estética con spa incluido, conocido como Fina Estética & Spa, que se encuentra en la localidad alicantina en la que residen. Eso sí, no fue la cantante la que inauguró el establecimiento, sino que ha querido perpetuar el legado familiar, pues su madre que la abrió en 1974. Además, es su hija María quien gestiona el negocio. Un centro estético que, como viene siendo habitual, ofrece diversos tratamientos para el cuidado de la piel, el cuerpo y sacar el mayor partido posible a la belleza, además de un espacio de relax. Según lo define ella misma, es “un oasis de tranquilidad y rejuvenecimiento”.

Pero no todos sus negocios se alejan de su pasión compartida por la música. Además de su faceta como cantante y productor, y tener un centro de estética familiar, también cuentan entre sus negociados con un estudio de grabación. Se trata de ‘Atomic Studio’, con 21 años de experiencia en el sector, con sede en el mismo Ondara donde establecieron su vida. Aquí producen, graban y masterizan discos, como ya han hecho al servicio de artistas como M-Clan o Carlos Tarque, bajo su propio sello discográfico: “Creemos en los artistas y queremos aportar nuestro grano de arena impulsando su música y desarrollando su talento”.

Nebulossa Valero Rioja

María Bas y Mark Dasousa no se creen el éxito arrollador que están teniendo desde que se alzaron con la victoria del Benidorm Fest. Se vieron envueltos en una constructiva polémica por su canción ‘Zorra’ que representa a España en Eurovisión 2024, pero no hace mucho, concretamente un año atrás, Nebulossa recuerda cómo ofrecían un concierto en Ponferrada sin público. Ahora su poder de convocatoria es arrollador, pues cantarán ante millones de personas de todo el mundo, además de los 12.000 espectadores en el estadio sueco. Algo que les ha dado un impulso para ponerse manos a la obra ya en su segundo álbum, para aprovechar el tirón que esta oportunidad les está brindando.