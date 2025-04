José Fernando Ortega: "Me enteré de la muerte de mi madre por televisión"

Hay silencios que pesan más que las palabras. José Fernando, hijo de Rocío Jurado y José Ortega Cano, ha cargado con el suyo durante más de ocho años. Ahora, en una entrevista exclusiva con "Semana", se enfrenta a su historia, desnuda su alma y asume sus errores con gran sinceridad. "Me arrepiento de mi conducta. No debería haber hecho nada de aquellas cosas que hice. Las drogas me evadían de la realidad que vivía", confiesa. En su voz se percibe un matiz de tristeza, pero también de redención.

Ortega Cano y José Fernando apoyan a Gloria Camila en su primer desfile Gtres

Su relato nos transporta a su infancia, a ese vínculo irrompible con Rocío Jurado, quien cada noche acudía a su habitación para cantarle una canción. La ternura de aquel momento contrasta con la crudeza de uno de los episodios más duros de su vida: el día en que perdió a su madre. "Puse la televisión y lo vi en todos los canales", revela con un nudo en la garganta. La noticia le llegó de repente. El país entero lloraba la muerte de "La más grande", pero él, su hijo, lo descubría como un espectador más.

Sin relación con Rocío Carrasco

La entrevista avanza y toca otros momentos sensibles. Su relación con su hermana, Rocío Carrasco, es inexistente, un vínculo roto por el tiempo y las circunstancias. "Ella ha decidido desaparecer, alejarse de nosotros", reconoce con la resignación de quien ya no espera un reencuentro. Sin embargo, en sus palabras no hay rencor, sino un deseo nostálgico de recuperar lo perdido. "A mí me gustaría que todo volviera a ser como antes, pero lo veo imposible".

Rocío Jurado y José Ortega Cano presentan a sus hijos, Gloria Camila y José Fernando PACO TORRENTE Agencia EFE

La vida de José Fernando ha estado marcada por turbulencias: la prisión en 2017, su ingreso en el Centro Psiquiátrico San Juan de Dios en Ciempozuelos y, más recientemente, su estancia en el Centro Rodríguez Lafora. Pero también ha habido luz: el nacimiento de su hija, el amor incondicional de su familia y el propósito de reconstruirse paso a paso.

Un futuro distinto

Desde la tragedia del accidente de Ortega Cano en 2011, que sumió a su familia en un nuevo torbellino mediático, hasta su anhelo de comenzar una nueva vida tras su próxima alta médica, este es el testimonio de un hombre que busca levantarse. Este miércoles 2 de abril, en "Semana", José Fernando nos abre la puerta de su mundo, con sus luces y sombras, pero sobre todo, con la esperanza de un futuro distinto.