Gloria Camila manda un mensaje directo a Rocío Carrasco tras negarse a firmar la paz

Gloria Camila Ortega quería ajustar cuentas en su paso por ‘De viernes’. Su entrevista era inesperada, pues llevaba más de un año alejada del foco mediático y también de los ambientes de Telecinco. Se le ha levantado el veto y, con ello, se puede volver a hablar de personajes que había permanecido como tabú en la cadena. Entre ellos, el de su hermana, Rocío Carrasco. Obviamente, su nombre ha salido a relucir en la entrevista con Santi Acosta.

La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado ha recordado alguno de los capítulos más delicados de su vida. Ha narrado cómo fue su adopción en un orfanato de Colombia, como también ha descrito cómo era “la más grande” como madre. Pero su hermana también ha tenido un papel protagonista en su entrevista. Le ha enviado un contundente mensaje directo para dejarle claro un punto que, para ella, es importante.

Gloria Camila, con rencor hacia Rocío Carrasco

Que entre ellas no existe relación alguna es un hecho de sobra conocido por todos. Rocío Carrasco rompió lazos con sus hermanos pequeños tras fallecer su madre y en realidad nada ha sucedido entre ellos. Ha desaparecido el contacto, pero no se produjo un conflicto real que les distanciase. Esto es quizá lo que peor lleva Gloria Camila, que no llega a comprender por qué su hermana la echó de su vida sin motivo aparente. Durante muchos años estuvo abierta a un acercamiento y a recuperar su favor, pero después tiró la toalla. Aunque nunca del todo.

“Estaba abierta a una conversación, porque no deja de ser mi hermana y he echado de menos tener una figura femenina, una hermana, que para eso la tenía”. Habla en pasado, ya no cuenta con ella. Lo dice de manera automática, prescindiendo de las emociones que le provocan, pues no son positivas. Y es que por esto arrastra un sentimiento de abandono muy grande y no niega que a lo largo de su vida “me he sentido muy sola”.

Aun así, Gloria Camila quiere centrarse en el ahora y valora quién sí ha estado en su vida, arropándola cuando le iba mal, alegrándose cuando le va bien: “Han estado los que han querido estar. Lo he intentado por todos los medios y no se ha podido, cada uno con sus decisiones”, se resigna, perdiendo la esperanza. No sabe qué es lo que les separa, no sabe si es la sangre y el hecho de ser adoptada. Santi Acosta se lo pregunta y ella responde con dudas: “No lo sé, espero que no, pero no lo creo. No considero que me hayan hecho diferencia, lo que creo es que al final el valor no es el mismo y el respeto se ha perdido por no ser biológica”.