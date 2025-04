Gloria Camila se va sin pagar de un taller de costura: "Estoy triste, decepcionada y enfadada"

Gloria Camila vuelve este viernes a Telecinco tras años de veto. La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano concede su primera entrevista después de un tiempo alejada de la opinión pública y promete sincerarse sobre muchas cuestiones: desde su hermana Rocío Carrasco hasta sus desavenencias con la exmujer de su padre, Ana María Aldón, pasando por su tormentosa relación con Kiko Jiménez, actual pareja de Sofía Suescun.

Antes de la emisión de la entrevista, Gloria Camila ha continuado con sus quehaceres y se ha llevado una desagradable sorpresa. La influencer realizó un encargo a un taller de costura de Madrid, seguramente para Bakkus, la firma de ropa que dirige junto a otras compañeras. Por lo visto, la empresa no ha cumplido con sus expectativas y la diseñadora ha estallado en redes sociales.

Gloria Camila se va sin pagar de un taller

A la hermana de José Fernando y Rocío Carrasco se le juntaron los problemas este jueves. Gloria Camila debía llevar a su perro al veterinario por un problema de alergia, pero antes se pasó por un taller de costura para recoger un encargo. Por desgracia, el pedido entregado no se amoldaba a sus peticiones, tal y como ella misma ha explicado.

“El taller no ha cumplido con la producción solicitada ni la comunicada. Estaba incompleta la producción (faltaba las pinzas de los pantalones, botonería suelta, etiquetado torcido, forros mal confeccionados, etc.) Cosa que no entiendo, cómo dan el ok a la recogida sabiendo este problema”, comienza quejándose la diseñadora.

Gloria Camila Ortega Gtres

Gloria Camila continúa explicando que quiso llevarse el pedido, aunque no cumplira los requisitos mínimos de calidad, para hacer una sesión de fotos que ella y su equipo llevaban un tiempo retrasando, pero la obligaban a pagar para hacerlo. “Evidentemente me he negado a pagar algo que no está bien hecho ni terminado”, señala, lamentando que finalmente tuvo que dejar su pedido en el taller de costura, ubicado “en pleno centro de Madrid” .

La sobrina de Amador Mohedano se ha sentido “decepcionada por la falta de profesionalidad y seriedad” del taller, y reconoce que “tuve que irme sin pagar, triste y enfadada”.

Un mal trago que aguó a Gloria Camila su día previo a su regreso a la televisión, que podría marcar un nuevo renacer mediático marcado por futuras intervenciones en otros programas de la cadena que un día la vetó.