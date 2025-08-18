La transformación “milagrosa” de David Bustamante: pierde varias tallas en dos meses

David Bustamante echó el resto este fin de semana sobre el escenario, dándolo todo para su público fiel de su amada Cantabria. Su espectáculo en Torrelavega ha sido todo un éxito, con lleno total en el bulevar Demetrio Herrero, donde se emplazó una vibrante parada de su última gira, ‘Inédito’. Pero más allá de los que jaleaban sus grandes éxitos, muchos se sorprendieron de su inesperado cambio físico.

Y no nos referimos al de hace unos meses, ese que se convirtió en todo un fenómeno viral, al mostrar al artista cántabro con muchos kilos de más. La sorpresa de su transformación física ahora es por todo lo contrario, por su inesperada delgadez. Si antes los comentarios fueron ofensivos y provocaron un amargo debate sobre lo conveniente o no de hablar sobre el físico ajeno sin atender a las circunstancias personales de cada uno, Bustamante quiso confesar el motivo de su aumento de volumen: había dejado de fumar. Pero, ¿y ahora?

La enésima transformación física de David Bustamante

El cantante ha cambiado tantas veces de constitución física que ya sus fans no saben cómo se lo encontrarán si se cruzan con él por la calle. A lo largo de los años que ha estado sobre los escenarios ha cambiado de apariencia en numerosas ocasiones y no todas por propio deseo. Se dio a conocer con una constitución normal, para después presumir de músculos de acero. Después pasó a ganar peso hasta perder definición y transitar lo que él mismo se reía al describirse como “fofisano”. Así infinitos tumbos de músculos y michelines, hasta que ahora reaparece de nuevo micro en mano con una figura renovada. De nuevo ha perdido peso.

“Hace dos meses le vimos con un poquito más de peso y un poco cansado, eso es verdad”, comienza a describir Verónica Dulanto el cambio del artista, a quien ve ahora “afinado y con una energía brutal”. Pasa a analizar la evolución que ha experimentado el cuerpo del protagonista a lo largo de los tiempos, donde en los últimos meses ha sido más espectacular si cabe. De ser diana de infinidad de memes y chanzas por su inesperada subida de peso, ahora se vive la otra cara de la moneda y cosecha piropos por regresar a su versión fit. Los comentarios sobre su cuerpo siempre le acompañarán y ha aprendido a no atender demasiado.

“Uno de los cambios más alucinantes, casi milagrosos se podría decir”, no dan crédito desde ‘TardeAR’ al mostrar imágenes comparadas de Bustamante de hace dos meses y las de este fin de semana en Cantabria. Le describen como “infinitamente más delgado”, sorprendidos por cómo ha podido pasar de una talla a otra en cuestión de semanas. Se preguntan el método milagroso. Más después de verle “el 21 de junio más desaliñado, sudoroso y casi sin respiración. Llegando a necesitar a sus fans para seguir sus canciones”. Ahora, según describen, “ha pasado a moverse sin parar por todo el escenario en los conciertos de este fin de semana. Nada queda hoy del David Bustamante cansado y fatigado. Un impresionante cambio para mejor, pues el cantante se muestra más animado, atlético y disfrutón que nunca”.