Gloria Camila recuerda su adopción y cómo era Rocío Jurado como madre: “La más grande”

Gloria Camila llevaba más de un año sin pisar un plató de Telecinco, después de que la cadena quisiese darle un giro a su imagen pública. Prescindió de sus personajes más polémicos con la esperanza de que la audiencia no se resintiese, pero no ha sido así y poco a poco van quitándole el veto. Así sucede ahora con la hija de José Ortega Cano, que se sienta en ‘De viernes’ para hacer un recorrido en profundidad sobre su vida, haciendo especial hincapié en los conflictos del clan Mohedano en el que ha sido una pieza clave.

Aunque ha hablado en infinidad de ocasiones sobre su relación con Rocío Carrasco y cómo se lleva también con sus tíos y primos, Gloria Camila necesitaba expresarse una vez más. Desde Telecinco le vuelven a desplegar la alfombra roja para que se desahogue y ponga al público al día sobre su situación personal. También para hablar de su adopción, de su hermano o su padre. Pero a quien no olvida nunca es a su madre, Rocío Jurado, de quien, por supuesto también ha hablado, recordando con dolor cómo se marchó y todo cambió.

Gloria Camila arroja luz sobre su proceso de adopción

“Hay veces que hay que descansar un poco y mi salud mental me lo pedía”, explicaba ella por qué había estado más de un año alejada del foco mediático. Después del boom que supuso la docuserie de su hermana, Rocío Carrasco, así como la separación de su padre de Ana María Aldón, ha querido encontrar el equilibrio en ella antes de regresar. Y lo hace para hablar sobre los capítulos más inciertos de su vida, como fue el proceso de adopción que le trajo a ella y su hermano José Fernando a España.

“La historia real es que van en busca de un niño. Cuando val al orfanato en Colombia se dan cuenta que ese niño tiene una hermana pequeña y mis padres deciden que esos hermanos no se pueden separar. Soy mucho más agradecida, porque yo no estaba en el pensamiento y encima estoy con mi hermano de sangre”, reconoce. Y es que la sangre tira mucho, pero también distancia el no compartirla: “Hemos estado expuestos, pero dentro de lo que es la exposición pública, pero también nos han protegido. Me entero en el colegio. Comentarios sobre el color de la piel, de tus padres, al final eres adoptada, adoptada, adoptada”, repite, pues esta palabra le ha perseguido mucho tiempo.

Rocío Jurado, la mejor madre que jamás pudo tener

José Ortega Cano y Rocío Jurado le dieron la infancia que la vida les había negado. Llegaron a España y tuvieron la oportunidad de celebrar cumpleaños, tener una familia y sentirse queridos. Crecieron rodeados de amor, pero al morir la cantante todo cambió. El cáncer de su madre lo vivió “como en una burbuja”, porque les protegían de la información. Les invitaban a estudiar, jugar y hacer cosas de niños, mientras los adultos estaban muy preocupados en Houston. Hasta que llegó el fatídico 1 de junio de 2006.

Gloria Camila tenía 10 años cuando la vida le asestó tan cruel golpe: “El año anterior había hecho la comunión. Con 10 fallece mi madre en junio. Yo ese día me llevan a casa de una tía mía. Yo sabía que estaba mala, pero no sabía la gravedad de la situación. Me despierto y busco a mi tía y ya me dijeron que se había ido al cielo, que nos cuidará. La familia tiene que encargarse del tanatorio, pero yo eso no lo vivo, me tienen en un salón con dibujos. No soy consciente de la realidad, pero la voy asimilando poco a poco. Hasta que pasa el tiempo y dices, ‘oye, ¿dónde está mi madre?”.

Para su hija pequeña, Rocío Jurado “era una madre ante todo, muy familiar, muy humana en ese sentido”. Gloria Camila aún se emociona al recordarla, aunque se percibe el cariño en sus palabras. Ha crecido admirándola y siempre le agradecerá la oportunidad que le dio a ella y su hermano: “Era el pilar de la familia. Una mujer muy empoderada. Una madre muy madraza. La más grande. También como madre”, sentenciaba.