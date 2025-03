Gloria Camila corta con su pasado y acaba con "las equivocaciones" que más le pesan

Famosa desde que llegó a España con solo tres años, después de que Ortega Cano y Rocío Jurado la adoptaran junto a su hermano José Fernando, Gloria Camila es uno de los rostros más conocidos del país. Más allá de su condición de “hija de”, la joven también se ha labrado un futuro en las redes sociales y es toda una influencer, con más de 875.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram, una cifra nada desdeñable.

Con ellos comparte imágenes de su día a día, consejos de moda o estilo de vida, pero en una de sus últimas publicaciones se ha sincerado sobre una importante decisión. La hermana de Rocío Carrasco quiere cortar con parte de su pasado y decir adiós para siempre a algunas de las “equivocaciones” que en su día cometió. Y ha necesitado ayuda profesional para hacerlo.

Gloria Camila corta con su pasado

Dicen que nada es para siempre, y el avance de la tecnología ha permitido aplicar esta máxima incluso a los tatuajes que un día se vendieron como eternos. Gloria Camila cuenta con varios grabados en su piel con los que ahora no se identifica, vestigios de un pasado con el que quiere romper y de los que se ha despedido con ayuda de un tratamiento láser.

“Ahora puedo borrar esas equivocaciones que en algún momento me hice”, dice al tiempo que muestra el proceso de borrado de dos de sus tatuajes: un escrito en su antebrazo y una corona. La oración que ha eliminado decía, precisamente, “nada dura para siempre”, pero en inglés y con una falta gramatical, seguramente una de las razones por las que ha decidido eliminarlo de su cuerpo.

No es la primera vez que Gloria Camila recurre a este tipo de tratamiento para eliminar tatuajes de su cuerpo, algunos realizados en su época junto a Kiko Jiménez, un ex que prefiere no recordar puesto que su ruptura fue de todo menos amistosa.

El precio del tratamiento de Gloria Camila

La eliminación de tatuajes es un procedimiento que ha avanzado significativamente en los últimos años, principalmente gracias a la tecnología láser. El método más común es el láser de picosegundos o de nanosegundos, que descompone la tinta del tatuaje en partículas más pequeñas para que el cuerpo las elimine de forma natural. Este proceso suele requerir múltiples sesiones, dependiendo del tamaño, la profundidad y los colores del tatuaje, así como del tipo de piel del paciente. Otros métodos menos utilizados incluyen la dermoabrasión y la escisión quirúrgica, aunque suelen ser más invasivos y dejan cicatrices más visibles.

El costo de eliminar un tatuaje en España varía según varios factores, como la tecnología utilizada, el tamaño del tatuaje y la cantidad de sesiones necesarias. En general, el precio por sesión puede oscilar entre 50 y 300 euros, con un promedio de entre 150 y 200 euros por sesión en clínicas especializadas. Tatuajes más grandes o con colores difíciles de eliminar pueden requerir hasta 10 sesiones o más, lo que incrementa el costo total. Además, algunas clínicas ofrecen paquetes con descuentos para múltiples sesiones.