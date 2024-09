Habla el hombre que denunció a Edwin Arrieta: "Pasé por el mismo infierno que Daniel Sancho"

A todo el ruido informativo relacionado con el caso de Daniel Sancho se acaba de sumar un nuevo y polémico testimonio “que podría dar un giro” a todo lo que se conoce hasta ahora, según comentó la periodista Sonsoles Ónega, cuyo programa, “Y ahora Sonsoles”, dio voz al hombre que asegura haber pasado “por el mismo infierno” que el chef español con Edwin Arrieta.

Cabe recordar que Sancho alegó en todo momento que el día de autos se defendió de Arrieta, quien habría intentado agredirle sexualmente. El hijo del actor Rodolfo Sancho asegura que el colombiano intentó chantajearle e incluso amenazó con hacer daño a su familia cuando intentó romper su relación, un testimonio muy parecido al del hombre que ayer visitó el plató de Sonsoles Ónega.

“Y este es Luis, el hombre que pudo ser Daniel Sancho. Que ha venido hasta aquí desde Colombia para contarnos en primera persona el horror, el infierno que vivió junto a Edwin Arrieta. Protegemos su imagen porque él nos lo ha pedido y porque tiene miedo. Es un testimonio muy importante que puede dar un vuelco al caso Sancho. Sólo hay una diferencia entre Luis, cómo lo vamos a llamar, y Sancho, Luis lo demandó y ganó, Sancho lo mató”, avanzaba la presentadora del formato.

Luis, un nombre ficticio para proteger su intimidad, aseguró que Arrieta también le chantajeó y que incluso tuvo que dejar su ciudad, Bogotá, por miedo al cirujano. “Yo no salía a la calle”, lamentaba el invitado.

Unos hechos por los que llevó a Arrieta a los tribunales, que, según su testimonio, dieron la razón al demandante.

Un testimonio que no deja en buen lugar la imagen de la víctima y que su familia siempre ha intentando proteger tras su muerte. La hermana de Edwin Arrieta, Darlin Arrieta, ha negado en repetidas ocasiones que el cirujano tuviera un lado oscuro oculto y ha manifestado el inconmensurable daño que hace a ella y a sus padres este tipo de aseveraciones que manchan la memoria del doctor: "No somos una familia de narcotraficantes, ni peligrosos. Edwin no acosaba a Daniel Sancho ni lo quería violar".

“Desde el primer momento se ha calumniado e injuriado a Edwin, y no vamos a permitir que en ningún momento del procedimiento se digan cosas que no son ciertas”, expresó Juan Gonzalo Ospina, abogado español que ejerció como coacusación contra Sancho, en una de las ruedas de prensa que convocó en su despacho al comienzo del proceso.