Ivonne Reyes ha tocado fondo: “He llegado a pedir 10 euros para poder comer”

“Estas tres imágenes son historia de Telecinco. Pepe Navarro e Ivonne Reyes derrochaban complicidad en un plató de esta cadena hace 30 años”, comienzan a presentar a la invitada estrella de este ‘De viernes’. “Hoy Ivonne, sumida en la ruina más absoluta, atraviesa su peor momento vital”, adelantan. La actriz acude al programa tras conceder una desgarradora entrevista en la que confiesa estar en la ruina y en tratamiento psiquiátrico. Lo está pasando especialmente mal y la guerra que mantiene abierta aún con Pepe Navarro no ayuda. El presentador, al conocer los problemas de salud mental le dio la estocada final, diagnosticando por qué está así su enemiga pública. Responderá a todo esta noche.

“En este momento no tengo nada. Cuando trabajaba en la tele, evidentemente tenía unos ingresos muy buenos, bastante altos y vivía bien”, comienza a contextualizar la madre de Alejandro Reyes, para después denunciar que hay “una mano negra” que no le deja trabajar: “En mi caso me suena muy extraño que no me llamen”. Una realidad que prefirió vivir en silencio para no preocupar a su hijo, lo que le ha ido pesando cada vez más, sumiéndola en una depresión. Ahora tiene que agradecerle su propia vida: “Si no hubiese tenido a mi hijo, tal vez no estaría aquí. Total, ¿para qué? Vivo gracias a él”.

Ivonne Reyes y su caída a los infiernos

Después de tres años sin pisar un plató de televisión, la invitada estrella al programa de Telecinco reconoce estar “nerviosa, rara. Entraba en los platós en otra onda. Me cuesta hablar. Quiero pedir disculpas por una frase que dije en un photocall, que dije que estaba viviendo en un banco en Colón y lo hice de broma. Quiero decir que fue una falta de respeto”, matizó antes de comenzar su entrevista. Ya entrados en materia, ha comenzado a desgranar cómo ha caído en los problemas económicos tan graves, si era una máquina de generar dinero en televisión, cine y teatro.

“Yo tenía varias casas en Venezuela. Una se la di a mis sobrinos y otra la vendí. Era una inconsciente, gastaba muchísimo. Me tuve que acoger a la ley de la segunda oportunidad mediante la cual te quitas las deudas si cumples unos requisitos”, detalló, para fijar el golpe de gracia a su maltrecha economía en la pandemia. Y es que tuvo septicemia y le costó mucho recuperarse, lo que le dificultó aún más tener fuerzas para regresar a los escenarios y los platós. “¿Qué hice con el dinero? Lo disfruté con mi familia realizando viajes, pagando por ejemplo a siete personas todo. Cuando empecé a ganar dinero pensaba que esto no iba a acabar nunca. De repente me devuelven los recibos y estoy en números rojos. Ahí empiezo a pedir préstamos a gente cercana. Después, cuando me pedían el dinero de vuelta, no podía devolverlo porque tenía que mantener a mi hijo. Él mismo me ha tenido que ayudar y no debería haber sido así”, se lamenta.

“Cuando llego y tengo la nevera vacía, levanto el teléfono. Empecé disfrazándole y después directamente decía: ‘¿me puedes dejar 50 euros y te los devuelvo cuando cobre?’ Yo he llegado a no tener nada en la cartera. Lo poco que tuve lo utilicé para la universidad de mi hijo en Estados Unidos”. Ha sido muy duro para Ivonne Reyes, que reconoce que “he tenido que pedir 10 euros para poder comer. No tenía nada”.