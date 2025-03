Pepe Navarro da la estocada final a Ivonne Reyes tras confesar su depresión

Ivonne Reyes está atravesando el peor momento de su vida y eso que ha pasado ya por demasiado. La muerte de su hermano fue un revés del que aún trata de recuperarse. Pero la guerra abierta iniciada contra Pepe Navarro, aunque judicialmente parece estar extinta, sigue coleando. El presentador vive su propio calvario y remarca que no es el padre biológico de Alejandro Reyes, aunque un juez ya le adjudicó la paternidad legal al negarse a someterse en infinidad de ocasiones a las correspondientes pruebas de ADN. Un test de compatibilidad de parentesco habría resuelto su entuerto de manera muy sencilla, pero no terminan de estar tranquilos ninguno de los protagonistas. Quizá sí el hijo en discordia, que está cumpliendo sus sueños al conseguir su primer papel en una película en Hollywood.

La actriz y presentadora asegura estar arruinada y en tratamiento psiquiátrico por todo lo que ha vivido estos últimos años. Ha caído en una profunda depresión. Así lo ha mantenido en una entrevista en exclusiva a la revista ‘Lecturas’ que ha visto la luz este mismo miércoles. Sobre sus delicadas declaraciones se ha pronunciado ya Pepe Navarro, que ha respondido en conversación con ‘TardeAR’. No llega a alegrarse del mal ajeno al hablar con el programa de Telecinco, aunque reconoce que algo de justicia divina hay en la precaria situación que dice estar su enemiga pública número uno.

Pepe Navarro, demoledor contra Ivonne Reyes

Después de que el pasado mes de febrero la venezolana interpusiese una nueva demanda contra el presentador por un presunto maltrato psicológico, él se ha pronunciado: “Desde hace diez años le he ofrecido hacer las pruebas, pero ella se niega, porque sabe que el padre no soy yo. Las pruebas de ADN que me hizo eran para ver si yo era el padre. Si hubiera salido positivo, hubiese accedido. Pero como salió negativo, pues se inventa razones peregrinas. Desde hace diez años viviría en paz, pero mientras siga con la mentira la depresión irá en aumento”, sentencia el conductor del mítico ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’. Se olvida quizá que en su día la pelota estuvo en su tejado y fue él quien se negó a pasar por dichas pruebas.

Ivonne Reyes y Pepe Navarro en Madrid Gtres

Pepe Navarro cree que son las supuestas mentiras de Ivonne Reyes las que le han sumido en una depresión. Por su parte, ella contextualiza sus problemas de salud mental “a partir de la pandemia tuve el quiebre. Estuve a punto de morir con la septicemia y desde ahí fue muy difícil volver. No tenía esa ilusión, ni energía, estaba desganada”, mantiene la actriz en conversación con la citada revista. Esto, unido a malos resultados de sus “negocios fallidos”, supusieron un revés inmenso a su economía.

“¡Me he dejado tanto dinero en tan malas gestiones! Llegué a tener tres casas. Paulatinamente te vas adaptando a perderlas”, se lamenta Ivonne Reyes, que cifra sus pérdidas en más de 100.000 euros. Su última esperanza reside en la ley de la segunda oportunidad, que le permitiría sortear estas deudas acumuladas en el tiempo y que le impiden remontar. “Ahora me he permitido caer, tocar fondo”, expresa en su entrevista en exclusiva, que tanto revuelo ha ocasionado y de la que Pepe Navarro ya se ha pronunciado. Lo hace para subrayar que en su mano está salir a flote, diciendo lo que él mantiene que es la verdad, aunque un juez ya dictó sentencia en firme en su contra y sobre la que ya no cabe recurso alguno. Se trata de una batalla perdida para él, aunque al parecer, ninguna parte ha ganado.