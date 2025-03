Kiosco: Yvonne Reyes, en la ruina, Alice Campello y los devaneos de Íñigo Onieva, en las revistas del corazón

"¡Hola!" tiene como gran protagonista de su portada de hoy, miércoles 12 de marzo, a Alice Campello. la influencer italiana habla como nunca de su vida y su futuro tras su reconciliación con Álvaro Morata: "Ha sido la época más dura de mi vida, pero la que más me ha enseñado", afirma.

Joaquín Cortés posa por primera vez con sus hijos. El bailarín afirma que "nunca pensé que conseguiría ni la mitad de la mitad".

Victoria de Marichalar y su padre, Jaime de Marichalar, en una imagen irrepetible: unidos por una misma pasión: la moda. Padre e hija disfrutan, una vez más, de los grandes desfiles de la Semana de la Moda de París.

La Princesa Leonor, protagonista de la emotiva ceremonia de jura de bandera en Uruguay y su madre, Doña Letizia, vuelve a impactar de chaqueta y corbata, un estilo masculino que se impone esta temporada.

La Reina Letizia prometió que no se olvidaría de los afectados por la DANA, y así lo ha hecho. El último número de la revista "Semana" cuenta la historia del vestido que la mujer de Felipe VI rescató del barro. La revista habla con la dueña de la tienda, quien lo muestra manchado, tal y como quedó después de que la riada inundara el local.

Ana Obregón llega a los 70 años con la alegría de ser "madre". Alejada del foco mediático, la actriz está inmersa en los preparativos de su cumpleaños, el próximo 18 de marzo, así como el de su nieta Ana, dos días después.

La revista "Lecturas" publica en exclusiva que Ivonne Reyes sufre una grave depresión: "Estoy arruinada y en tratamiento psiquiátrico. He perdido todo", confiesa la presentadora. Reyes habla por primera vez de los graves problemas económicos que la han llevado a tocar fondo y a necesitar ayuda médica y legal. "Me he acogido a la ley de la segunda oportunidad. Empiezo de cero", revela.

"Lecturas" publica además las primeras imágenes de Alejandra Rubio con su hijo Carlo. La colaboradora de televisión disfrutó de un encuentro familiar con Carlo y su hijo en casa de su padre, Alejandro Rubio, y su nueva pareja. Mientras, Terelu Campos continúa en Honduras, participando en "Supervivientes 2025".

"Diez Minutos" muestra en exclusiva las fotos del plan que Íñigo Onieva compartió junto a dos amigas y un amigo, tras pasar unas horas en la feria ARCO con su mujer, Tamara Falcó. En su cita nocturna, Íñigo se mostró mucho más relajado que en la feria de arte, puntualiza la revista.

También destaca la publicación, la nueva relación de Gloria Camila y la primera bronca en plena calle de Antonio Revilla y la actriz Hiba Abouk.