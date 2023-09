Jesulín de Ubrique, de 'MasterChef Celebrity' a ser pinche de María José Campanario

Ni le gusta cocinar ni se mete en casa entre fogones. Jesulín de Ubrique participa en 'MasterChef Celebrity' porque, dicen, le pagan 30.000 euros semanales, y no por su amor por las artes culinarias, es más, en su casa la que realmente cocina es su esposa, María José Campanario, y el torero, en todo caso, es el pinche, aprendiz, becario, de su mujer.



Antes de participar en el programa se fue a hacer prácticas al restaurante de un amigo durante un mes, porque desconocía totalmente lo que es freír unos huevos. Y en el casting para entrar en el concurso preparó un arroz con carabineros que, según nos cuentan, le salió bastante rico.

Jesulín de Ubrique en su primera prueba de exteriores en "MasterChef Celebrity" Gtres



Aún así, no esperaba pasar la criba y se llevó una gran sorpresa cuando le llamaron para comunicarle que estaba dentro del programa. Él mismo ha contado que no tenía intención de participar, pero que fue su amiga, la presentadora Toñi Moreno, quien le convenció para hacerlo. Le dijo que si había sido capaz de cantar y de ser actor en “Torrente”, por qué no iba a atreverse a cocinar. Lo que sí que rechaza rotundamente es convertirse en habitante de la isla de 'Supervivientes', una oferta que recibe cada año y que descarta totalmente. No así, la idea de que se haga una docuserie sobre su vida, un proyecto que tiene sobre la mesa.