La notable ausencia de María José Campanario en uno de los días más importantes de la vida de Jesulín de Ubrique

Jesulín ha sido este año el pregonero de las fiestas de Ubrique, su localidad natal. El torero, arropado por gran parte de sus familiares, vivió una de las noches más emocionantes de su vida y dio un emotivo discurso durante el pregón. Su madre, Carmen Bazán, no dudó en acompañar a su hijo desde la primera fila del acto, muy orgullosa del diestro. Junto a ella, su hermano Víctor y su cuñada, Beatriz Trapote. Una de las ausencias más notables de la velada fue la de María José Campanario, su mujer, alejada del foco mediático desde hace un tiempo. La odontóloga se ha retirado de la esfera pública y está centrada en su pequeño Hugo, el último hijo del matrimonio, nacido el 8 de junio de 2022.

Jesulín de Ubrique, pregonero de su pueblo GTRES

El torero ha desvelado que su mujer no pudo acompañarle en el pregón porque "se ha quedado en casa cuidando del peque, que está estupendo", justificando así la ausencia de María José Campanario en una de las veladas más emocionantes de su vida. Después de su discurso, concedió unas declaraciones a la prensa, muy emocionado y agradecido por haber sido el elegido este año como pregonero de Ubrique. "Yo improviso y me lo he pasado muy bien. En principio se corta uno un poquito, pero uno debe expresar lo que siente y cómo lo siente. Uno se emociona porque vienen un poco a la mente muchos recuerdos... Un día muy emotivo, muy importante y bueno, pues lo hemos pasado bien, hemos echado un rato agradable, he salido airoso y ahora pues vamos a tomar una copita", señalaba el hijo de Carmen Bazán.

Carmen Bazán y Jesulín de Ubrique durante el pregón de las fiestas de su pueblo GTRES

Jesulín de Ubrique está viviendo una de sus mejores etapas, tanto a nivel personal como profesional. Ha vuelto a la esfera pública y a la televisión como el fichaje estrella de "Masterchef Celebrity" mientras disfruta de su familia y de la crianza del pequeño Hugo. Los Janeiro, más unidos que nunca, han sabido apartarse del ojo del huracán mediático de la prensa del corazón, a pesar de seguir siendo uno de los clanes más mediáticos y perseguidos de nuestro país.