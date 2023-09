'MasterChef Celebrity 8' pierde mucho 'ange' con la sorprendente expulsión de César Cadaval

Anoche se emitió la segunda entrega de la octava temporada de 'MasterChef Celebrity', ya sin la presencia de la mexicana Genoveva Casanova, primera expulsada.

El primer desafío del programa de TVE consistió en convertir cuentos clásicos de la literatura infantil en platos a los que los famosos aspirantes debían añadir un toque personal. Además, en esta ocasión, el chef Luis Veira y el exmiembro de Tricicle Carles Sans acompañaron a los concursantes en las cocinas.

Más tarde, Guillem, Carla, Olivia y Alexia, ganador y ex aspirantes de la novena edición de 'MasterChef Junior' cataron los platos. Unos críticos menudos que no dudaron en ponerse severos con los participantes: como en el retablo del Quijote, no dejaron títere con cabeza.

Pero el veredicto lo dieron, cómo no, los tres chefs del jurado: quienes valoraron que Blanca y Tania fueron las dos peores del reto, mientras que Sandra y Álvaro fueron señalados como los mejores de la prueba.

Moros y cristianos

Posteriormente, los concursantes viajaron hasta la imponente Fortaleza de la Mota de Alcalá la Real en Jaén, donde tuvieron que defender el legado gastronómico de cristianos y musulmanes a través de dos menús diseñados por el finalista de la décima edición de 'MasterChef', David Pascual.

Compuesto por falafel, vaca adobada con cuscús de guisantes y naranja preparada con agua de azahar el menú moro, y por asadillo de berenjena con piñones, bacalao con garbanzos y caldo untuoso y torta de almendra con dulce de leche el menú cristiano.

Las capitanías de sendos grupos recayeron en Blanca y Tania, las peor paradas de la anterior prueba. La mejor de antes, Blanca, repartió ambas combinaciones: azul para los de Tania y rojo para los de Blanca.

Jordi Cruz felicitó a Tania Llasera por su labor al frente del equipo azul, e hizo extensivos los parabienes al conjunto del grupo. Pepe Rodríguez, sin embargo, echó en falta "voz de mando" y liderazgo" en la capitanía de Blanca Romero: "Ha habido muchos errores, pero ha habido un chico bastante atento que ha sido Dani", comentó el chef.

Por tanto los ganadores de la prueba grupal de exteriores fueron los componentes del equipo azul. Llasera fue elegida como la mejor aspirante y pudo donar 4.000 euros a una asociación.

Prueba de eliminación

A continuación, por parejas, los delantales negros (Jorge y César Cadaval, Palito, Blanca, Toñi, Daniel y Laura) hubieron de adivinar los ingredientes con los que optaban a cocinar a través del juego de las palabrasprohibidas o tabú. Para el recuerdo que lio la pareja formada por Luca y César Cadaval.

Asimismo, el cómico Sergio Fernández, más conocido como El Monaguillo, y el ex aspirante de la undécima edición de 'MasterChef' Luca Dazi regresaron a las cocinas con una labor fundamental en la prueba.

Los aspirantes cocinaron un plato de libre elección eligiendo un ingrediente de los que habían acertado en la prueba del tabú. Escassi, por pasarse de consejero desde arriba, se ganó un mandil negro para la semana que viene.

El conejo de César "está crudo"; los langostinos al curry de Laura es un plato "gustoso y sabrosón"; los garbanzos de Toñi "tienen cosas interesantes"; los mejillones de Daniel fueron aceptables; los espaguetis al pesto de Blanca "están sosos"; la caballa de rejoneo de Jorge "está muy buena", y el puré de ajo de Palito "es una respuesta perfecta a lo que habíamos planteado".