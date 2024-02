Jorge González anuncia demandas por delitos de odio y acusa al Benidorm Fest

El Benidorm Fest 2024 continúa generando controversia, pero no solo por la elección de Nebulossa y su polémico ‘Zorra’ como representantes de España en el Festival Eurovisión. También está haciendo mucho ruido el acoso al que ha sido sometido uno de los protagonistas indiscutibles de la edición, Jorge González, que partía como favorito para alzarse con la victoria, aunque al final se la arrebataron tras conocerse el apoyo masivo del público y los miembros del jurado de expertos que le situó en cuarta posición con su canción ‘Caliente’. Tan mal lo ha pasado el cantante, que incluso se ha quejado de un supuesto trato desigual por parte del jurado, así como por muchos usuarios de las redes sociales. Tanto, que se ha visto obligado a emprender acciones legales para protegerse de un presunto delito de odio.

Así lo ha reconocido el propio artista, que ha concedido una entrevista a ’20 minutos’ para denunciar que “no entiende” la valoración de los jueces: “Beatriz Luengo dijo que se iba a valorar el conjunto y no fue así. No me sentí del todo valorado, porque hay que tener en cuenta que, con la suma del voto demoscópico y el del televoto, obtuvimos casi el 90% del total”. Aun así, también hacía peso lo que opinaban los expertos, como así se explicó desde un primer momento al comenzar el Benidorm Fest y como ha sucedido en sus dos anteriores ediciones. No obstante, él se queja de que “daba igual, porque el jurado me dejó fuera de combate”.

“Siento pena, porque teníamos mucha ilusión de vivir esta experiencia, y rabia, porque de alguna manera, aun contando con mucho apoyo del público, el jurado no nos dejó seguir jugando en la final”, mantiene Jorge González, que no solo se queja del resultado obtenido, sino también del odio que han mostrado las redes sociales contra él tras su actuación. Asegura que “de la misma gente que ensalza el feminismo”, le han llegado mensajes muy duros hacia su persona, hasta el punto de verse obligado a interponer demandas: “Llevan semanas insultándome de manera salvaje”, asegura el artista, que no puede más que reconocer que lo está pasando “realmente mal”.

“Se están traspasando muchas líneas rojas y he tenido que poner alguna que otra denuncia por los ataques de odio y racismo tan graves que he recibido. Me sorprende mucho, por ejemplo, que me hayan llamado ‘gitano maricón’ en tono despectivo y que muchas veces esas palabras hayan sido escritas por personas del mismo colectivo”, aclara el motivo que ha llevado a Jorge González a pedir ayuda en comisaría.