Las fotos del topless de María Patiño que desata la locura en redes

María Patiño es una de las periodistas más conocidas de la crónica social. Se ha convertido en todo un icono de la prensa del corazón de este país, y tras una temporada de intenso trabajo a raíz de la serie documental de Rocío Carrasco y todas las noticias que se han devenido, por fin la colaboradora de ‘Sálvame’ se ha tomado unas merecidas vacaciones. La popularidad que ha conseguido gracias a su trabajo en televisión le ha permitido convertirse también en toda una influencer, y la tertuliana comparte con sus más de 500.000 seguidores algunos de los mejores momentos de su descanso veraniego.

María Patiño está disfrutando de unos días de sol y playa en algún punto de la costa española, seguramente cerca de su Galicia natal, uno de sus destinos favoritos a la hora de pasar las vacaciones. De entre todas las imágenes que ha publicado en sus redes sociales, destaca una en la que se ha despojado de su parte de arriba del bikini y ha mostrado su espalda totalmente desnuda. La periodista se ha atrevido con un topless en la playa, un momento que le ha permitido conectar con la naturaleza. “Salvaje. Estado natural”, ha indicado la presentadora de ‘Socialité' junto a la fotografía.

Además, ha publicado la misma imagen en la sección de historias de su cuenta de Instagram, que ha acompañado con una canción de Rigoberta Bandini que dice así: “Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo, pero no quiero llevar nunca el bozal. Que si tengo la cabeza en otra parte los domingos, me dejéis que me apalanque en el sofá”.

“Natural como la vida misma” o “disfruta muchísimo” son algunos de los comentarios que los usuarios han publicado en la fotografía. En menos de tres horas, María Patiño ha conseguido más de 6.000 ‘me gusta’, pero también hay un grupo de internautas a los que la imagen no ha terminado de convencer. “Se te volaron la extensiones”, “pareces un erizo” o “¡vaya pelos!” son otras de las opiniones a las que la periodista ha tenido que hacer frente.

En cualquier caso, María Patiño parece encantada de mostrarse al natural, y no es la primera vez que publica una imagen en la playa sin maquillaje, filtros o sesión de peluquería.