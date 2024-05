Kiko Matamoros arremete contra Carmen Borrego: “Ya quisiera una recuperación así una persona con depresión”

El nuevo programa de Los Fabricantes, “Ni que fuéramos shhh”, se ha propuesto saldar todas las cuentas pendientes. El pasado viernes María Patiño ponía sobre la mesa todos los privilegios que la organización de “Supervivientes” le ha dado a Carmen Borrego en su paso por el programa. Sin embargo, la opinión de la televisiva sería bien distinta y estaría muy molesta con las polémicas que le han terminado por salpicar. Al parecer su paso por “Sálvame” la habrían llevado a un “sufrimiento extremo” y ella misma es la que no quiere oír ni el nombre del extinto programa de Telecinco.

Ha sido Kiko Matamoros quien ha reaccionado a esto con una pregunta muy sencilla “¿Hasta qué punto te tenemos que tomar en serio?”, arrancaba el colaborador del Canal Quickie. “Tú estás ahí sirviendo a quien sirves, que me parece muy bien, porque te arroparon, les diste la patada para trabajar con la competencia y luego volviste y te recibieron con los brazos abiertos”, exponía Matamoros antes de arremeter contra la hermana de Terelu Campos.

Carmen Borrego De Viernes

La trayectoria profesional de Carmen está viviendo un gran momento con su participación regular en “Así es la Vida” y en alguna ocasión en el programa “De Viernes”, pero Kiko ha querido seguir exponiendo los privilegios. La televisiva abandonó el reality por prescripción médica al diagnosticarle un “cuadro de ansiedad”. Esto no sería lo que el colaborador del nuevo programa habría estado viendo desde la pequeña pantalla: “Te han mantenido un mes a cuerpo de rey en Honduras (...) Te han dejado hacer y deshacer lo que te ha dado la gana. Luego has venido, te has curado milagrosamente y has tenido una recuperación que ya quisiera para sí cualquier persona con un atisbo de ansiedad o depresión… Tienes una cara que te la pisas”, zanjaba sobre el tema de los tratos de favor que se le hicieron durante su concurso en “Supervivientes”.

Kiko Matamoros no ha querido dejarlo ahí y le lanzaba directamente una pregunta: “Si tan cruel fueron contigo ¿por qué lo aceptaste? Cara dura”, espeta en la emisión de este lunes. “Es lo mismo que hiciste en el ‘Sálvame ocupa’, que te lanzaron una tarta y lo rentabilizaste”, termina comparando estos dos acontecimientos en los que deja claro cual es la pauta que sigue Borrego.