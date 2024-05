'Supervivientes' se pronuncia sobre la agresión de Arantxa del Sol a Ángel Cristo

'Supervivientes: Conexión Honduras' se vio envuelto en polémica tras la revelación de una agresión física por parte de Arantxa del Sol hacia Ángel Cristo, incidente que ocurrió durante una travesía en la lancha y que no fue captado por las cámaras del reality.

La dirección de 'Supervivientes' emitió un comunicado en respuesta a la explosiva confesión de Arantxa del Sol, quien admitió "haber insultado y agredido físicamente" a Ángel Cristo en un momento de enfado. La situación, que hasta entonces había permanecido oculta, fue abordada durante la emisión del programa, generando un debate sobre la responsabilidad del programa ante este tipo de incidentes.

Arantxa del Sol explicó que, tras una discusión previa, "perdió los estribos y le propinó una colleja" a Ángel Cristo, utilizando insultos como parásito: "Lo que pasó en la lancha es que yo le insulté. Utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él. Le llamé ladilla, parásito. Le dije cosas fuertes, la verdad, después de recibir la información de lo que iba diciendo de mi y, en un momento dado, le di una colleja. Le dije ‘ya te vale, ya te vale’. Yo estaba súper enfadada y eso es todo", afirmó.

La presentadora Sandra Barnedaconfrontó a Arantxa del Sol durante el programa, reprochándole su comportamiento: "Te tengo que decir Arantxa que en ese episodio de la lancha en el que perdistes los papeles nada justifica que puedas dar una colleja a otro concursante o que hayas perdido los papeles. No lo justifica y tengo que decírtelo". Además, la presentadora transmitió la respuesta de la dirección de 'Supervivientes' en tiempo real.

Según el comunicado de la dirección del programa, se confirmó que, si bien el incidente no fue captado por las cámaras al ocurrir después de la gala y en un momento sin cobertura visual, "la organización estaba al tanto de lo sucedido". Se informó que "se consultó a Ángel Cristo sobre si se sintió agredido y si deseaba tomar medidas", a lo que él respondió negativamente.

La dirección del programa explicó que, dado que "no había pruebas visuales ni testigos directos", y considerando la declaración de Ángel Cristo de que no se sintió agredido, optaron por no tomar medidas disciplinarias contra Arantxa del Sol.