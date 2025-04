Lydia Lozano estalla contra Terelu Campos y desvela su peor cara: "Lo he visto con mis propios ojos"

Es algo cíclico. Cada cierto tiempo se vuelven a poner sobre la mesa informaciones comprometidas sobre Terelu Campos que ponen de manifiesto una supuesta cara muy poco amable de la tertuliana. No son pocas las voces que la tachan de déspota, altiva y diva, habladurías que han ido a más desde que pasó por “Supervivientes” y se hicieron públicos presuntos privilegios con los que contaba, mientras que sus compañeros tenían que apañárselas para hacer frente a las calamidades de Honduras.

La sombra de la tiranía de Terelu Campos es alarga y se la ha llegado a acusar de no tratar del todo bien a sus azafatas, ayudantes o asistentes que ayudan a las mayores estrellas de la televisión en sus tareas, pero con las que la colaboradora se habría excedido, llegando incluso a pedirles “que le muevan el yogur para comérselo”. Escenas muy desagradables de las que Lydia Lozano asegura haber sido testigo.

Lydia Lozano estalla contra Terelu Campos

La periodista compartió muchos años de plató con Terelu Campos cuando trabajaban juntas en el programa “Sálvame”, y asegura que ha sido testigo de cómo la hija de María Teresa Campos no se ha portado del todo bien con parte del equipo. “Una azafata se fue llorando por culpa de Terelu. Eso lo he visto yo con mis propios ojos”, ha recordado Lydia Lozano en el formato de Televisión Española “Mañaneros”.

Lydia Lozano en 'Mañanero' RTVE

Eso sí, asegura que con ella nunca se ha excedido ni le ha pedido tareas extravagantes, como que le mueva un yogur. “Es que si me lo pide a mí se lo tiro a la cabeza”, ha comentado. Una aseveración ante la que otra de las tertulianas de “Mañaneros” ha reflexionado: “A lo mejor ese es el verdadero problema, que no sea así con todo el mundo, sino solo con quien ella considera que está por debajo”. “Puede ser, no te digo que no”, ha respondido Lozano.

La defensa de Parada a Terelu Campos

Ante el aluvión de acusaciones de déspota contra Terelu Campos, José Manuel Parada ha salido en su defensa, aunque no parece sorprenderle algunos de los relatos que circulan sobre ella: “Ella no va a la tele a hacer amigos. (...) Vamos, que cuando dicen es que le revolvían el yogur, bueno, pues oye, si es la pausa de publicidad y vas corriendo y no llegas a tiempo, es normal que alguien te haga el favor, ¿no? (...) Si la pillas un día malo, pues no es tan simpática como los días que tiene buenos”.

José Manuel Parada se moja sobre la 'prepotencia' de Terelu Campos: "Es una santa al lado de algunas" Europa Press

Del mismo modo, Parada asegura que aunque los ojos estén ahora en Terelu Campos, hay “divas” mucho peores de las que no se habla: “Hay gente que va de muy humilde, de muy sencilla y tal, y que son muchísimo peor que Terelu, por favor. Terelu es una santa, al lado de algunas y de algunos”.