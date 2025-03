Las desgarradoras lágrimas de Lydia Lozano al hablar la muerte de su hermano

El 2020 siempre lo recordaremos como el año de la pandemia del coronavirus. Esa enfermedad vírica que paralizó nuestras vidas y tanto nos robó. Con motivo del quinto aniversario, son muchos los medios que han reservado un hueco al recuerdo de las víctimas que cayeron en las sucesivas olas. Muchos de ellos rostros conocidos, pues el Covid19 no distinguía y atacaba a todos por igual. En ‘Mañaneros’, programa de TVE, han repasado lo que supuso la pandemia, teniendo a Lydia Lozano en el plató, que tuvo que enfrentarse a la muerte de su hermano víctima de este mal.

La periodista, al recordar lo sucedido y con lo mucho que le echa de menos, no ha podido evitar derrumbarse en directo: “Cuando has dicho que no se reflejaba todo. Claro que no se reflejaba todo. Cuando un hermano tuyo tiene que ir al hospital y te juro que moví Roma con Santiago por todas las redacciones para poder tener un enfermero que estuviera al lado de mi hermano. Y claro, mi madre no entendía cómo no podía ir a ver a su hijo al hospital”, ha comenzado a relatar lo angustiosos que fueron esos momentos, en los que estaba prohibido salir de casa y no se podía acompañar a los seres queridos ingresados ni despedirse de los fallecidos.

Lydia Lozano se saltó las normas por su hermano

La colaboradora trabajaba por aquel entonces en ‘Sálvame’. El programa de Telecinco se adaptó a las normas de aforo, distancia mínima de seguridad y demás restricciones de tránsito para continuar emitiendo. Esto le permitió a Lydia Lozano poder hacer lo que entendió como necesario: “Yo decidí trabajar y animar a toda esa gente, pero claro, yo estaba pendiente del móvil todo el rato. Y gracias a una compañera conseguí a una persona que tengo como mi ángel, que a día de hoy le sigo dando las gracias. Eso era muy complicado, pero mira, es algo que nos ha servido, trabajar aquí”.

Lydia Lozano llorando en directo al recordar a su hermano Mañaneros

“Yo iba por todos los programas diciendo, por favor, si eres el enfermero que ha entrado por televisión, dónde estás, necesitas a alguien. Y justo di con las personas que estaba tratando a mi hermano y eso era oro. Había veces que no te llamaban del hospital, ni a las doce de la noche, ni a las once, y ya nos preocupábamos. Él nos llamaba en cuanto llegaba al hospital, a mediodía me llamó y era un momento en el que no se sabía lo que era, no sabían cómo tratar a mi hermano, hicieron de todo. Estuvo en coma y el no poder ir a ese hospital, mi madre no lo entendía, quería estar con su hijo, que es lo que hace cualquier madre”. Al final, después de muchos intentos por mantenerle con vida, falleció. Su amigo enfermero le informó.

Lydia Lozano estaba muy sensible y ya advirtió a sus compañeros que esta fecha le traería muchas emociones. Ha terminado desahogándose en directo al recordar lo angustioso que fue perder a su hermano en la pandemia. Pero ha querido aprovechar para agradecer a los profesionales médicos y enfermeros que estuvieron al pie del cañón cuidando de todos: “Quiero mandar un beso muy fuerte a todos los enfermeros, sobre todo. Los médicos hicieron su labor, pero cuánto sufrieron esos enfermeros, cuánta gente se les quedó en las manos sin saber de qué iba la cosa. Era horroroso. Y mando un beso a todos los familiares que han perdido a gente”. Estaba destruida y las lágrimas le cubrían el rostro. Sus compañeros no han dudado en consolarla, reconociendo que son muchas las personas que entienden su dolor.