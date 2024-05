María Patiño filtra la peligrosa infracción de Ángel Cristo en su vuelo a España

Ángel Cristo ya está en España tras haber sido expulsado de ‘Supervivientes’. Eso sí, la historia cambia mucho cuando no ha sido el público quien ha tomado la decisión, sino la organización del programa ante una infracción grave. Tras salirse del perímetro de seguridad y permanecer tres horas en paradero desconocido, hubo que solicitar auxilio de un helicóptero y las fuerzas de seguridad hondureñas para rastrear tierra, mar y aire. Al final salió de su escondite, se enfrentó al veredicto y con firmeza sentenció que precisamente era lo que buscaba con su acción, ser expulsado y librarse de pagar la indemnización que se refleja en el contrato. Pero si su salida ha sido polémica, también lo ha sido su regreso en avión. Así lo han filtrado desde ‘Ni que fuéramos Shhh’, programa que sustituye a ‘Sálvame’ desde la competencia y que se ha propuesto desgranar todos los detalles de Mediaset que se silencian en sus platós.

Ángel Cristo a su llegada a España Gtres

El programa presentado por María Patiño ha tenido acceso a información privilegiada sobre los movimientos del hijo de Bárbara Rey. Desde que abandonase su aventura en ‘Supervivientes’ poco o nada más se ha sabido de él. Tan solo las imágenes de su regreso tridente en mano han copado titulares, pero desde la cadena ya casi ni le mencionan, como así sucedió en la gala de este jueves. Por suerte, desde ‘Ni que fuéramos Shhh’ han querido complacer a su audiencia, cada vez mayor y más fiel, desvelando detalles inéditos de su vuelo de regreso a España. Y todo gracias a un testigo con el que han podido hablar y que ha dado buena cuenta de todo lo que hizo durante el largo trayecto.

Lo primero que han querido destacar desde el programa que hereda la esencia de ‘Sálvame’ con sus protagonistas como estrellas es que Ángel Cristo se ha saltado las normas impuestas para todo pasajero de avión. De hecho, incluso podría considerarse que le atribuyen una falta grave, al acusarle de haber fumado durante el vuelo, algo que suponen un gran riesgo a la integridad de la aeronave y de quienes están en él: “Fue al baño varias veces y si luego entrabas olía a tabaco”, sentencian tras confiar en la versión de esta persona que supuestamente viajaba en su mismo avión. Pero hay muchos detalles más, pues parece que no le quitó ojo durante las horas que duraron el vuelo, sabiendo incluso lo que comió y cómo se entretuvo para matar el tiempo de espera.

Bombazo en “Supervivientes 2024”: Ángel Cristo, expulsado de manera fulminante Telecinco

“Comió crema de espárragos con jengibre, suprema de pollo con pasta y jamón y de postre, pastel de mango pasión”, destacan el menú que se metió entre pecho y espalda el exconcursante tras semanas pasando hambre en calidad de superviviente. Pero no sació del todo su apetito, pues desde el programa desvelan cómo incluso solicitó a las auxiliares de vuelo que le facilitasen unas onzas de chocolate para quitarse la gula de dulce. Un placer que le brindaron encantadas, a sabiendas de que era quien más valoraría ese detalle de todo el pasaje. Pero no todo iba a ser comer, pues también tuvo ocasión de disfrutar de una sesión de cine, aprovechando para ver “dos veces la última película de ‘Los juegos del hambre’”. O le gustó mucho o no la entendió a la primera. Aun así, la presentadora ha querido resumir su trayecto con un detalle que no pasó inadvertido para su curioso vecino de vuelo: “Habló muy poco con su acompañante. Estaba muy serio y no lo vi reír en ningún momento.