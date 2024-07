Marieta pone por fin nombre a su relación con Manuel Cortés

Desde hace unos días se comenta mucho que Marieta, quien fuese estrella de ‘La isla de las tentaciones’ y tercera finalista de la última edición de ‘Supervivientes’, habría iniciado un romance con Manuel Cortés. La cercanía entre la concursante de realities y el hijo de Raquel Bollo está en boca de todos, siendo ya muchos los que dan por sentado que entre ellos se ha desdibujado los límites de su amistad hasta convertirse en algo más que amigos. La posibilidad de que el amor haya surgido entre ambos ha copado muchos titulares, pero la pareja parecía dispuesta a dejar pasar el tiempo y que sus movimientos hablasen por ellos mismos. Sin embargo, ella se ha cansado de tanto dime y direte y se ha sentado en el plató de ‘Así es la vida’ para confesar qué hay de verdad entre ella y el cantante.

Manuel Cortés en 'Tierra de Nadie' Mediaset

Todo el revuelo sobre su posible romance sorpresa surgió tras unas imágenes publicadas por ‘Algo Para TV’ en su perfil de Instagram. En ellas, se veía a la pareja tomando un AVE. No se mostraban besos, ni abrazos, ni arrumacos de ningún tipo. Sin embargo, muchos eran los que entreveían entre ellos una sintonía especial. Algo que surgió meses atrás, cuando la televisiva Marieta protagonizó uno de los videoclips del artista. Desde entonces son varias las ocasiones en las que se han citado, pues se han llevado a las mil maravillas y parece que sus caracteres congenian a la perfección. ¿Tanto como para iniciar un idilio veraniego? Pues parece que aún es pronto para llamarlo así, al menos eso es lo que ha querido aclarar ella desde el plató de Telecinco, donde se ha enfrentado a dichas imágenes y a los comentarios de los colaboradores.

Tras visualizar las imágenes, Marieta no puede evitar que la sonrisa le vaya de oreja a oreja. Quizá sea parte del nerviosismo, pero muchos especulan con la posibilidad de que la ilusión sea la responsable del levantamiento inoportuno de la comisura de sus labios: “Me río, pero hablo en serio. De verdad, somos amigos”, ha querido dejar bien claro la polémica concursante desde el plató de ‘Así es la vida’. Aunque sus palabras eran contundentes, como decíamos, sus gestos y risitas restaban rotundidad a su mensaje, como así le señalaba la colaboradora Almudena del Pozo: “La cara que has puesto mientras veías el vídeo…”.

Así, Marieta ha detallado cómo ha surgido la comentadísima amistad con Manuel Cortés, durante el videoclip en el que ambos interpretaban tener una historia de amor idílica que traspasaba la pantalla. Tanto, que su amistad lejos de las cámaras ha despistado mucho y ha hecho creer a la mayoría de que estaban iniciando una relación. Pero ella se empeña en negarlo: “Él me ha estado defendiendo en ‘Supervivientes’ y cuando salí del programa coincidimos en un festival”, ha desvelado cómo han retomado el contacto. Además, ha dejado claro un punto que a muchos se les ha escapado o han preferido no tener en cuenta, y es que, al parecer, cuando coincidieron en el vagón del tren en el que fueron captados por las cámaras “cada uno iba para un sitio”. Al menos, cuando sus caminos se cruzaron, supieron aprovecharlo y está dando mucho juego.

Pero Marieta no quería mojarse del todo, a lo que Sandra Barneda atajó, preguntándole si su corazón estaba ahora mismo ocupado, a lo que ella ataja diciendo que “está muy libre”. Tan rotunda ha sonado que ha dejado sorprendida a la presentadora, insistiendo en que le diese más detalles. Ella ha dejado claro que en este momento de su vida necesita disfrutar de los placeres de la vida, especialmente ahora que llega el verano y tiene un tono bronceado envidiable: “Tengo muy claro lo que quiero y creo que no es el momento de enamorarme”, deja claro al fin, poniendo a Manuel Cortés en barbecho, a la espera de que sus sentimientos cambien o, al menos, sí su discurso ante las cámaras, pues no ha convencido a todos de que entre ellos no haya absolutamente nada. Solo amistad.