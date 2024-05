Marieta, contra las cuerdas, confiesa la infidelidad en "Supervivientes" de Gorka: “Son besos de deseo”

Infidelidad a la vista y confirmada en "Supervivientes 2024". Kiko Jiménez hizo saltar por los aires el pasado jueves la convivencia en la playa de Honduras, tras contar a las cámaras de Telecinco la posible infidelidad de Gorka Ibarguren con Marieta, información que pilló por sorpresa a los dos concursantes implicados, que en un primer instante, negaron la mayor, desmintiendo las fuertes acusaciones producidas por su compañero de concurso, Kiko, que se salvó esa gala de la expulsión, condenando a Laura Matamoros, que antes de regresar a España ha querido echar un capote a favor de Kiko Jiménez y confirmar la infidelidad, lo que ha provocado que la propia Marieta cambie de versión y confesar que si han habido besos entre él y Gorka.

Marieta cambia de versión y confiesa

Las palabras de Laura Matamoros no dejaron más remedio a la propia Marieta que dar un paso al frente y revelar los acontecimientos con Gorka, confesión que dejó atónitos a los presentes: “Voy a ser justa contigo, con el público y los compañeros. El otro día no fui sincera del todo porque me puso un poco en compromiso y es verdad que ha habido besos en la comisura. Sí, besos eléctricos. Gorka es muy cariñoso y aquí obviamente necesitamos cariño. Yo no tengo ningún compromiso y me he dejado”, reveló la propia Marieta que admitió que ha habido pasión entre ambos:

“Para mí son besos de deseo. No sé para él, pero para mí lo son. No son imaginaciones mías. lo han dicho varios compañeros y tengo que ser justa y decirlo. Si no lo hubieran visto, me callo. Él es muy cariñoso y por la mañana nos levantábamos, dormíamos al lado. El otro día también me dijo que quería dormir conmigo y entonces pues eso, cuando nos vemos nos damos dos besos y son como muy cerca, ¿sabes?”, unos besos que se produjeron mientras ambos se encontraban en Playa Condena y que ponen contra la espada y la pared a su compañero de aventuras, que en cuestión de días ha pasado de gritar a los cuatro vientos que su intención era casarse con su pareja Andrea a verse envuelto en una infidelidad, que puede marcar su estancia en el concurso, ya que se encuentra nominado y puede ser expulsado este jueves.