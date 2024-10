Mario de "Supervivientes" estalla ante las críticas por el cumpleaños de su hijo: "Me parece despreciable"

Mario González, conocido por su paso por “La isla de las tentaciones” y “Supervivientes”, acaba de celebrar uno de los días más bonitos de su vida. Su hijo pequeño, fruto de su fallida relación con Sheila González, acaba de alcanzar los seis años y tanto él como su actual pareja, Claudia Martínez, han querido regalarle un increíble viaje a Disneyland París que el chico recordará por el resto de su vida.

Sin embargo, hay quien intenta sacar algo negativo de esta escapada familiar y Mario González ha sido muy cuestionado en redes sociales por no contar con la madre del niño en su viaje a Disneyland, impidiendo así, además, que ella pueda estar con el pequeño el día de su cumpleaños.

“Acabamos de llegar de Disneyland, y es una verdadera desgracia que tenga que hacer este tipo de cosas, pero allá voy, porque no voy a dejar más que se cuestione mi persona, ni como ser humano ni como padre”, comienza diciendo González ante el aluvión de críticas recibido.

“Primero de todo, a nadie se le deja sin ver al niño. Hay una custodia firmada, este año me toca a mí su cumple y hemos decidido llevarle a Disney (creo que mejor regalo imposible) y la persona que había que avisar ha sido avisada y no ha tenido ningún problema. Por no decir que el año pasado se le propuso estar con su hijo el día de su cumple y dijo que lo mejor era cumplir el acuerdo”, explica sobre la ausencia de su ex, Sheila, en el cumpleaños de su hijo.

Del mismo modo, lamenta todo el odio que ha recibido su actual pareja, Claudia, y expone que las críticas están pasando factura a su salud mental: “Claudia está recibiendo millones de mensajes también malos acerca de esto, y como yo hago, cuando veo a mi hijo feliz con su novio, deberían alegrarse los demás de ver al niño feliz con Claudia. Al final hay que entender, somos una familia, y una familia feliz, así que por favor dejarnos seguir siéndolo, porque esto afecta a muchas personas, y las dos que más me importan, mi hijo, al que todo esto le ha pasado factura, y a Claudia, que no sabéis la de veces que la he visto llorar con ansiedad por todos estos comentarios y situaciones que ella y yo vivimos que no le dejan ser feliz tampoco del todo”.

Por último, González recalca lo “despreciable” que le parece que se genere este debate alrededor de la figura de un menor que solo ha disfrutado de un viaje a Disneyland Paris con su padre y la pareja de este.