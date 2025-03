El mensaje que ha roto a Terelu Campos en su vuelta al trabajo en ‘De viernes’

“Tras su aventura en Honduras, una nueva Terelu Campos regresa a ‘De viernes’, regresa a su casa, y lo hace para romper con su pasado. Un pasado que ya está ardiendo en el fuego. Una catarsis necesaria para empezar de nuevo”. Con estas palabras Santi Acosta describe a su colaboradora, que regresa al trabajo tras tener este jueves su primer contacto con la realidad. También tras sus primeros planes con amigas por las calles de Madrid. Escenificando esa catarsis que narra el presentador, ella quema una foto suya en una hoguera sobre la que aparece la palabra “pasado”.

“Después de 18 días en Honduras, que han dejado a una Terelu nueva, renovada y más morena. Y yo creo que, sobre todo, más contenta”, presentan a la hermana de Carmen Borrego que, con paso firme, recorre un camino decorado como su aún estuviese en los Cayos Cochinos. Santi Acosta dice que está “más radiante y contenta que cuando te fuiste”, a lo que ella encuentra una clara explicación: “Es que ya estoy aquí y eso influye mucho”. Ha sido una experiencia muy dura, pero también le ha ayudado a quitarse de la mente prejuicios e incluso complejos.

Los mensajes que terminaron rompiendo a Terelu Campos

“No has defraudado, por lo menos a mí no. Para mí eres una campeona. Lo mejor, es que la gente por fin ha conocido a la Terelu de verdad, a la que yo tengo como hermana, a la que yo quiero y, por supuesto, a la que quiero seguir teniendo, te mando un beso enorme. Estas son las palabras de Carmen Borrego que dedica en un vídeo grabado en los pasillos de la cadena. A Terelu se le comienzan a poner los ojos vidriosos al recibir tan cariñoso mensaje.

Llega el turno de Alejandra Rubio: “Mama, estoy súper orgullosa de ti. No me esperaba tu paso por el concurso de esta manera. Lo has hecho fenomenal. Me ha encantado la Teresa que he visto, esa que todos conocemos y me gusta que la gente que haya podido ver esa parte de ti y que es tan especial”. También su íntimo amigo y expareja, Kike Calleja ha querido dedicarle unas palabras: “Qué bien lo has hecho, qué orgullosos estamos de ti. Flipamos cuando te tiraste del helicóptero, porque ninguno apostábamos que lo ibas a hacer”. Ella asiente con la cabeza dándole la razón.

El nuevo colaborador de la cadena, José María Almoguera, se suma a la colección de vídeos de felicitación a Terelu Campos tras su regreso de ‘Supervivientes’ a ‘De viernes’: “Has hecho un concurso espectacular, has superado todas adversidades que te han puesto por delante, hasta saltado del helicóptero, has comido pescado crudo y lo has hecho muy bien. Estamos muy orgullosos de ti. Un beso”. Ella miraba a su sobrino con una amplia sonrisa dibujada en el rostro.

El más inesperado de los mensajes terminó por romper a Terelu Campos por completo. Sin duda es el que más ilusión le ha hecho, pero también le ha removido mucho. ‘De viernes’ quería tocar la fibra sensible de su colaboradora y crear un momento emotivo, de ahí que optaran por reproducir un mensaje de su madre, María Teresa Campos: “Me siento muy orgullosa de ti. En un momento así ves el cariño que tú has sembrado en la gente, porque lo has sembrado y ahora lo estás recibiendo. Así que gracias”. Secándose las lágrimas reconoce que “el de mi madre no me lo esperaba. Me ha impresionado de pronto escuchar su voz”.