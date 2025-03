La verdad sobre el "teatro" de Terelu Campos al ver la cara de Paola Olmedo tras su operación

Muchas quejas se han mostrado ya en numerosas ocasiones del excesivo protagonismo que se le ha dado a Terelu Campos en ‘Supervivientes 2025’. Incluso por parte de presentadores como Joaquín Prat, que cree que tantos minutos acaparados por ella ha impedido que se pueda conocer un poco más a otros concursantes más discretos. Pero este jueves la madre de Alejandra Rubio tenía que ser la protagonista indiscutible de la gala, al regresar de los Cayos Cochinos para su primera toma de contacto con la realidad. ¡Alucinó!

Especialmente al ver la cara de Paola Olmedo por primera vez tras haber pasado por quirófano. Está irreconocible. Ya lo decía la propia exnuera de Carmen Borrego en la entrevista, que ni su madre la reconocía, o su exmarido, José María Almoguera, que aseguraba que no sabría que era ella si se la cruzase por la calle. Y eso que tienen un hijo en común. Pues Terelu se llevó un sorpresón mayúsculo. Sin embargo, la verdadera reacción tan solo la sabe su hermana y la ha desvelado en la tarde de este viernes.

¿Terelu Campos reconoció o no a Paola Olmedo?

Esa es la pregunta que muchos se hacen ahora, después de analizar la reacción de la protagonista cuando Jorge Javier Vázquez le destapó la imagen de la ex de su sobrino. Se la llegó a acusar de estar actuando, dado quizá que ahora que ha dado el salto a la interpretación también en el teatro se la presupone grandes dotes. Es por eso que Carmen Borrego ha querido defender la autenticidad de su hermana, que realmente se quedó perpleja al ver que le ponían una foto de alguien a quien decía no conocer de nada y descubrir que es un miembro de su familia.

Terelu Campos al ver la nueva cara de Paola Olmedo Supervivientes

“Yo he hablado con Terelu y me jura que no reconoció la fotografía de Paola. Le pregunté si anoche hizo un poco de teatro en ese momento y me ha dicho ‘Te prometo, Carmen, que no tenía ni idea de quién era’”. La colaboradora de ‘Vamos a ver’ adjudica la confusión a Jorge Javier: “Si Jorge no hubiera hecho esa introducción diciendo que era una actriz nueva a lo mejor sí que la hubiera reconocido”.

Aclarado este punto, Carmen Borrego aprovechó para echarle piropos a su hermana, destacando su belleza natural. Y es que así, sin artificios en el plató de ‘Supervivientes’ la vio radiante: “Terelu, para mi gusto, se produce demasiado, ella es guapa al natural. A mí ella me gusta más sin maquillar, ya nos lo decía mi madre, que nos maquillamos demasiado, que prefería vernos con la cara lavada. Ella tiene la cara muy bonita y creo que no necesita tanta producción”.