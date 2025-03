El inesperado mensaje de Pipi Estrada a Terelu Campos tras verla en ‘Supervivientes’

Pipi Estrada está muy presente en la vida de Terelu Campos, muy a su pesar. El periodista deportivo se resiste a salir de su entorno y siempre que un miembro del clan Campo hace ruido, él reacciona. No iba a ser menos ahora que la colaboradora ha dado el salto en helicóptero y ha entrado a formar parte de ‘Supervivientes 2025’. Aunque hayan pasado 20 años desde que su romance llegó a su fin, el colaborador siempre ha tenido un reproche contra su ex a mano. No obstante, en los últimos tiempos ha comenzado a mostrarse más afín con ella y su familia, sorprendiendo a propios y extraños con amables comentarios e incluso defendiéndolas cuando ha considerado que era lo justo.

Así ha vuelto a suceder, ahora que la madre de Alejandra Rubio ha demostrado su valentía al sumarse al casting del reality más extremo de la televisión patria. Pero en los Cayos Cochinos, la protagonista no solo está dando mucho juego como participante, que no concursante. También está mostrando su faceta más amable, como así lo hace al presumir del objeto personal que se ha llevado a Honduras: un cojín de su nieto, con su nombre bordado: “Hace tres meses que soy abuela y ha sido una felicidad en mi vida. Sé que lo voy a echar muchísimo de menos y me va a ayudar a intentar dormir un poquito mejor. Dormiré abrazada a él”.

Pipi Estrada aplaude a Terelu Campos

El yerno díscolo de María Teresa Campos se alegra de la nueva versión que está mostrando al público su ex. Se sorprende de que su nueva actitud esté acercándola al público y deja claro que, en esta ocasión, no está siendo sarcástico y que no hay mensajes velados o dardos envenenados leyendo entre líneas: “Por fin Terelu Campos se ha hecho terrenal y lo digo sin ningún tipo de ironía, me gusta esta actitud y admiro su comportamiento, porque sé el esfuerzo que significa para ella”, subraya.

Pipi Estrada sabe los sacrificios que entraña participar en ‘Supervivientes’, pues él se sumó a esta aventura en 2006. Que lo haga Terelu Campos tiene mucho más mérito para él, pues conoce sus miedos y complejos, de ahí que aplauda su renovada valentía. Además, ha querido mandarle un mensaje de ánimo para que pueda completar la aventura sin abandonar antes de tiempo, como así hizo su hermana, Carmen Borrego, el año pasado: “Le deseo lo mejor en este concurso que amo, porque mis recuerdos de ‘Supervivientes’ son inolvidables. Pienso que fui un concursante muy digno y honesto”, aprovecha el periodista para tirarse flores a sí mismo.