Anabel Pantoja ya ha concedido su entrevista más esperada: "No estaba prevista para hoy"

Anabel Pantoja ya ha concedido su primera entrevista tras el ingreso de su hija Alma. Tal y como han adelantado en "Tentáculos", mismo programa que desveló en exclusiva que la influencer iba a dar este gran paso, la sobrina de la tonadillera se ha sentado en "La sobremesa", el podcast de Susana Bicho en Podimo, su íntima amiga, tras meses de silencio.

Detalles de la entrevista

El periodista Arnau Martínez ha arrojado luz al asunto sobre primera entrevista de Anabel Pantoja. Según el periodista de TEN, la prima de Kiko Rivera "ha escogido a su amiga y ahora mismo estamos en Atocha" porque "Anabel llega en cualquier momento para coger un tren a Sevilla".

Muy sorprendida por la elección, Carlota Corredera ha señalado que "si Susana Bicho es la persona que Anabel ha elegido, entiendo que siguen siendo amigas". Arnau Martínez ha ido un paso más y ha revelado que alguien estaba en contra de que la influencer concediera una entrevista, cuando aún continúa abierta la investigación para conocer el origen de las presuntas lesiones de su hija. "Tenemos tenemos todos los detalles de como está su relación (en referencia a la amistad de Susana y Anabel) y quien ha intentado evitar que Anabel Pantoja hable. Esta entrevista no estaba prevista para hoy, estaba para el miércoles que viene. Y una persona le ha dicho que no hable", ha revelado Arnau Martínez, añadiendo que "según esas personas, Anabel Pantoja no le beneficia hablar ni ahora nunca" y el cambio de fecha de la entrevista "no tiene nada que ver con la Comunión".

David Rodríguez y Anabel Pantoja Gtres

"Yo no se si es el mejor momento para hablar porque no tiene una sentencia favorable en la mano", ha señalado Carlota Corredera. "La entrevista es grabada, a lo mejor podemos hoy adelantar contenido y que después no esté, pero tenemos todos los detalles de lo que se ha dicho", ha adelantado Arnau.

Los planes de Anabel

Después de un fin de semana muy intenso, Anabel Pantoja ha viajado a Madrid para conceder su entrevista. Se trata de una visita exprés a la capital antes de poner rumbo a El Rocío mañana, 4 de junio, según adelantó Antonio Lleida en "TardeAR".

Este fin de semana, Anabel Pantoja ha acudido a la Primera Comunión de Ana, la hija mayor de Kiko Rivera e Irene Rosales, acompañada de David Rodríguez y su hija Alma. Además del evento familiar, la influencer disfrutó del concierto de Justin Timberlake en la capital hispalense, un evento al que acudieron numerosos rostros conocidos.