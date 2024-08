Olga Moreno aprovecha su vuelta a la televisión para machacar a Rocío Carrasco tres años después de la serie documental

“Supervivientes All Stars” llegó a su fin con la victoria de Marta Peñate, un resultado que no contentó a buena parte de la audiencia ni, por supuesto, a otros concursantes. Entre estos se encuentra Sofía Suescun, que llegó a Honduras siendo amiguísima de la canaria pero ambas han regresado a España como el rosario de la Aurora. Durante su entrevista final en el plató del programa, ya en Madrid, la influencer desplegó su habitual artillería pesada y cargó duramente contra muchos compañeros. Olga Moreno no fue una excepción.

Suescun no disimula su simpatía por Rocío Carrasco -rival casi por naturaleza de Moreno- y no dio una sola oportunidad a la empresaria andaluza desde que comenzó el concurso. Lejos de terminar por las buenas, Sofía aprovechó su intervención el pasado jueves en el plató de “Supervivientes” para repetir uno de los ataques que Rocío vertió contra Olga en su serie documental y que se ha convertido en una especie de lema que sus seguidores cantan hasta la saciedad: “No tiene coño”.

La cara de Olga Moreno fue un poema y prefirió contar hasta diez y no contestar a Suescun con lo primero que se le pasó por la cabeza. Pasados unos segundos, replicó: “¿Sabes lo que te pasa, Sofía? Que tú dices que la gente te ha machacado y tú solita te has machacado, cariño mío”, en referencia a su concurso en “Supervivientes”.

Olga Moreno y Sofía Suescun Telecinco

Un día después, durante su intervención en el programa “¡De viernes!”, Moreno explicó por qué no contestó directamente a Sofía Suescun y su ataque de “no tiene coño”, lanzando lo que podría entenderse como un ataque velado a Rocío Carrasco.

“Esa expresión es propia de personas vulgares como ella. Y voy a decir una cosa: tengo dos ovarios y muchas más educación que ella, de aquí a Lima”, unas declaraciones que no solo sirven como respuesta a Sofía Suescun, sino también a Rocío Carrasco, la artífice de ese canto contra Olga Moreno, aunque en este caso llega tres años tarde.

Lo cierto es que no fueron pocos los reproches y acusaciones que Rocío Carrasco lanzó contra Olga Moreno en “Contar la verdad para seguir viva”. La señaló como cómplice de Antonio David Flores, “el ser”, en el supuesto maltrato que dice haber sufrido a lo largo de todos estos años, valiéndose de la buena relación que tenía con sus hijos para hacerle daño a través de los medios de comunicación.