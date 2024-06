Ana Luque, dolida con Olga Moreno: "No me había defendido"

Ana Luque en el año 2021 fue una acérrima defensora de Olga Moreno en distintos platós cuando esta participaba en 'Supervivientes'. Con esto se hizo un hueco en la parrilla televisiva pero su amistad con la sevillana se rompió de forma abrupta. Ahora, la actual colaboradora de 'Fiesta' ha contado algunos detalles al respecto.

Luque, este sábado en 'Fiesta', reiteró que no le tenía rencor a la ex de Antonio David, pero aseguró que tanto ella como el resto de su familia no tuvieron un buen trato con ella. "Me trataron muy mal y en esa casa he sido muy buena persona. A las buenas personas hay que tratarlas bien. Nunca me he resentido con nadie porque no me suelo pelear, soy una persona muy noble. No peleanta", comentó acerca de cómo se produjo su distanciamiento con la actual concursante de 'Supervivientes All Stars'.

Su paso por 'Supervivientes'

La ahora examiga de Olga confesó que no se sintió arropada por ella durante su estancia en 'Supervivientes' : "Sucedieron una serie de cosas durante mi estancia en el concurso que yo luego le recriminé, como que no me defendía y defendía a otra que estaba en el concurso. Y se lio la bomba", relató. "Posteriormente agregó que ella hizo después una exclusiva en la cual no la ofendió, pero sí que expresó su decepción: "Simplemente me sentí decepcionada por una amiga que pensaba que me iba a apoyar y estaba apoyando a otra persona, a Kiko Matamoros. Ella decía que como no me nominaban… pero claro, si tú no luchas desde el principio por mí...", detalló. Después, confesó que intentó retomar su amistad pidiéndole perdón, pero no quiso profundizar más detalles al respecto.

La valoración de Sylvia Pantoja y Alejandro Albalá

Entretanto, los también colaboradores Alejando Albalá y Sylvia Pantoja dieron su opinión sobre el rol de Olga en el reality. Alejandro Albalá apoyó a Luque sobre el concurso que estaba haciendo Olga Moreno en 'Supervivientes All Stars' y reconoció que le gustó mucho más su paso por la edición que ganó. "A mí no me gusta como lo está haciendo porque dejó muy alto el pabellón. Ahora las circunstancias son diferentes", manifestó el ex de Isa Pantoja y Sofía Suescun.

Sylvia Pantoja fue más allá y recordó su relación con Moreno durante su edición en Honduras. "A mí me demostró que Olga ha sido muy falsa conmigo en la preconvivencia. La vi desubicada. Me decía que gracias por acercarme a ella porque no le gustaban las cámaras. Entramos en el concurso y se hizo amiga de otros. Conmigo fue muy falsa", recordó la prima de Isabel Pantoja en el programa de Telecinco.