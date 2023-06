La sorprendente reacción de Carmen Borrego al ver por primera vez a su nieto en "Sálvame"

Carmen Borrego ha reaparecido hoy en "Sálvame" por primera vez desde que se convirtió en abuela el pasado domingo 4 de junio. Su hijo, José María Almoguera, ha sido padre por primera vez junto a su mujer, Paola Olmedo y la hija de María Teresa Campos está atravesando uno de sus momentos más agridulces. La colaboradora está muy feliz y emocionada por la llegada Marc al mundo, su primer nieto, pero el distanciamiento con su hijo ha hecho que la hermana de Terelu Campos no haya conocido aún al pequeño, optando por no ir al hospital. Una decisión que le está doliendo mucho y que no puede evitar hacerla llorar desde entonces, a pesar de la inmensa alegría que le ha supuesto el nacimiento del bebé.

Carmen Borrego está poniendo todas sus energías en arreglar las cosas con su hijo y su nuera y volver a ser todo el clan una piña de nuevo. Pero de momento, la colaboradora ha tenido que ver la primera imagen de su nieto en "Sálvame". Ha sido David Valldeperas el encargado de mostrarle dos fotografías muy significativas para la recién estrenada abuela y su reacción ha llamado muchísimo la atención. La primera fotografía pertenecían a los pies del pequeño Marc, y la hija de María Teresa Campos no ha podido evitar que se le cayese la baba al verlos. "Tiene un pie para comérselo", ha expresado sobre el bebé. "Me hace gracia. tiene el mismo pie que su padre", ha desvelado, emocionada.

Carmen Borrego junto a sus hijos Instagram

Pero la segunda fotografía sí que le ha hecho romperse y, al verla, se la ha devuelto a Valldeperas. "Esta de la puedes quedar", ha expresado, entre lágrimas. Tras esto, el director de "Sálvame" ha ido enseñando la imagen a todos los colaboradores, uno por uno, y sus compañeros no han dudado en ponerse de su parte. Marí Patiño, muy afectada por ver así a Carmen Borrego, ha sido muy clara: "Compañera te entiendo y te comparto". Y Kiko Hernández, tras lo ocurrido, ha sacado las uñas por la hermana de Terelu, con la que ha mantenido a lo largo de los años una relación amor-odio. "Está teniendo un aguante Carmen", ha dicho sobre la hija de María Teresa Campos. "Tienes todo el apoyo del mundo", sentenciaba el colaborador. Al escuchar a todos sus compañeros apoyarle, entre aplausos, Borrego se ha levantado de su sitio y les ha dado a todos un beso y un brazo, consolándose, y a modo de agradecimiento por el apoyo y cariño recibido en estos momentos tan delicados para ella.