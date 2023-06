Se desvela el nombre del primer nieto de Carmen Borrego

El pasado domingo 4 de junio Carmen Borrego se convirtió en abuela por primera vez. El primer hijo de José María Almoguera junto a su mujer, Paola Olmedo, llegaba al mundo en medio de una polémica familiar. La televisiva y su primogénito están distanciados desde hace un tiempo tras la polémica exclusiva de la boda del joven con Olmedo y el conflicto que desarrolló a posterior entre ambas partes. Pero a pesar de esta tensa situación, lo cierto es que la hermana de Terelu Campos no puede estar más emocionada por el nacimiento del pequeño.

José María Almoguera, ayer, fue interceptado por la prensa en la puerta del Hospital Universitario La Paz, donde nació su primer hijo, y se pronunció sobre el nacimiento de su primogénito. El hijo de Carmen Borrego, muy escueto, no quiso desvelar el nombre elegido para el primer nieto de la televisiva. "Ya lo veréis", respondió sobre el asunto. Y tan solo un día después, "Jaleos" ha adelantado en exclusiva el nombre del primer bisnieto de María Teresa Campos.

Según el anterior medio citado, el primer hijo de José María y Paola se llama Marc Almoguera Olmedo, un nombre que proviene del latín y significa "consagrado a marte", en relación al dios de la guerra de la mitología latina.

La llegada del pequeño ha llenado de alegría a todo el clan, a pesar de que no estén atravesando su mejor momento. Carmen Borrego, muy emocionada, llamó ayer a "Sálvame" y desveló que no iría al hospital a visitar a su nieto porque "no es momento de hacer un circo". Además, aclaró que se enteró del ingreso de su nuera por el programa "Fiesta" pero que su hijo fue el encargado de anunciarle que su primer nieto había nacido. La hija pequeña de María Teresa Campos, anoche, publicó una emotiva carta a su primogénito y a su familia: "Querido hijo...soy muy feliz de este momento tan importante de tu vida , sabes que soy muy feliz de ese niño maravilloso que ha llegado al mundo. Gracias por compartirlo conmigo y sabes que siempre estaré aquí. Tu mujer y tú habéis sido muy generémoslo s conmigo . Si escribo esto es para que todos sepan que he sido participe de vuestra alegría y que nadie piense que no eres un buen hijo. Os deseo lo mejor . Os quiero mucho a los tres".

Parece ser que nada ni nadie va a arruinar este bonito momento que está viviendo Carmen Borrego y todo el clan Campos por la llegada del pequeño Marc, y todos están muy emocionados por poder conocerlo y que la familia vuelva a ser una piña, como siempre lo ha sido.