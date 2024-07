"Supervivientes All Stars": Laura Madrueño da la última hora de su salud tras ingresar en el hospital en Honduras

El huracán Beryl se ha hecho notar en todo el Mar Caribe y sus efectos han pasado factura incluso a Laura Madrueño, la presentadora desde Honduras de “Supervivientes All Stars”. La bajada de las temperaturas cogió a la conductora por sorpresa e hizo mella en su salud, tal y como millones de espectadores pudieron comprobar el pasado jueves en pleno directo.

Madrueño sufrió un ataque de tos y ni siquiera pudo terminar de explicar las normas de las pruebas a las que tenían que enfrentarse los concursantes de “Supervivientes All Satrs”. Poco después, era ella misma quien se dirigía a la audiencia para explicar lo ocurrido: “Gracias a todos por vuestros comentarios de cariño, ya sabéis que estamos viviendo de cerca los efectos del huracán Beryl en Honduras, que está provocando increíbles tormentas y fuerte temporal de mar en los Cayos, y como pudisteis comprobar ayer también me ha dejado un buen resfriado”.

Teniendo en cuenta su estado, eran muchos los que se preguntaban si Madrueño podría estar al frente del programa en su emisión de este domingo, y fue ella misma quien desde sus redes sociales aclaró que se encontraba mucho mejor y compartió la última hora sobre su salud.

“Saliendo del hospital con buenos resultados. Llevo dos días en cama recuperándome para estar con todos vosotros esta noche y mañana con el especial que tenemos preparado. No sabéis cuánto siento haber tenido que abandonar la gala del jueves, pero la bronquitis no me dejó continuar el directo. Gracias a todos por vuestros comentarios de cariño y apoyo incondicional. Espero poder acompañaros esta noche”, comentó la presentadora junto a una imagen en la que aparece con una mascarilla, como medida de seguridad para no contagiar a nadie más del equipo.

Finalmente, y por fortuna, la presentadora sí pudo volver a ocupar su puesto de trabajo y condujo desde Honduras la última emisión de “Supervivientes All Stars”, que entre otras novedades terminó con Abraham García como vencedor de la prueba de recompensa.

Grata visita

La enfermedad ha pillado a Madrueño con el estado anímico por las nubes después de la última visita de su marido, Álvaro Puerto. Recientemente celebraron su aniversario de boda y el fotógrafo se desplazó hasta Honduras para estar junto a su mujer en esa fecha tan especial. Aunque ella tenía que trabajar, aprovecharon algunos momentos libres de la presentadora para hacer turismo y disfrutar de los preciosos parajes naturales que el Caribe ofrece, reviviendo una vez más su especial luna de miel.