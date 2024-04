Laura Madrueño, "indispuesta" en 'Supervivientes', abandona el directo de la gala

Una hora después de comenzar la gala de 'Supervivientes 2024', Jorge Javier Vázquez volvía tras una pausa publicitaria y anunciaba a todos los espectadores que Laura Madrueño había abandonado el directo tras estar "indispuesta".

El presentadora de televisión hacía saltar las alarmas con su comentario, algo de lo que él mismo se daba cuenta y se adelantaba a asegurar que "se encuentra bien, está bien, pero está indispuesta, pero la familia que esté tranquila".

Unas palabras que han tranquilizado no solamente a la familia de Laura sino también a toda la audiencia que por un momento se quedaban descolocados al no saber porqué no aparecía la presentadora en pantalla desde Honduras. Precisamente hoy es un día con altas temperaturas en Honduras, algo que Laura anunciaba al principio de la gala y eso probablemente le haya pasado factura a la presentadora y por eso se ha tenido que ausentar unos minutos.