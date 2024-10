Tamara Falcó, incómoda al hablar de infidelidades, cuenta una escatológica anécdota

Tamara Falcó ha pasado apuros este jueves en la mesa de debate de ‘El Hormiguero’, porque la tertulia que había planteado Pablo Motos a sus colaboradores se desvió a algo incómodo para ella. El tema a tratar era la nueva ley que el Gobierno de Pedro Sánchez pondrá en funcionamiento el próximo mes de diciembre y que obligará a dejar 42 datos personales y bancarios a todos los usuarios de hoteles de España. Antes eran 14. La medida es controvertida, pero a Juan del Valle parece una forma de “atar en corto” a los infieles, pues ahora será más difícil caer en la tentación en una habitación de hotel si tienes que dejar tantas pistas que el establecimiento debe guardar durante tres años, ante el riesgo de sufrir hackeos. Y ahí, con el tema de las deslealtades sobre la mesa, todos reían menos la marquesa de Griñón.

Nuria Roca y Juan del Val recordaron entre risitas picaronas cómo su historia de amor comenzó en una habitación de hotel, que se convirtió en su segundo hogar. Esa que ocuparon casi a diario durante los primeros tres meses de romance. “Once metros cuadrados”, recuerda ella, a lo que él añade “lo bien que lo hemos pasado ahí”. Los dos ríen traviesos. El debate cambia de bando y Tamara Falcó no quiere tomar el relevo, a lo que toma la palabra Cristina Pardo. La presentadora de La Sexta desvía el foco de lo pasional y cuenta cómo sufrió un accidente con una puerta en un hotel en el que estaba cubriendo un acto con el presidente del Gobierno por aquel entonces, José Luis Rodríguez Zapatero. Estuvo días dolorida e incluso le palpitaban los dedos por la noche, pero finalmente los médicos de la presidencia le atendieron salvándole el viaje de prensa y las noches en vela.

Tamara Falcó no le quedaba otra que hablar. No quería. No le gustaba la anécdota que querían que recordase, seguramente alejada del tema de las infidelidades o de fogosas sesiones de enamorados. “Yo preferiría tener una historia con el presidente”, se queja haciendo referencia a lo contado por su compañera. “Yo lo que quiero contar es lo de la salamandra que te he contado antes”, decía entre pucheros y gestos de cansancio, a lo que Pablo Motos atajaba: “Ya pero yo quiero que cuentes esa. Quiero que la cuentes”. No tuvo suerte, finalmente la marquesa de Griñón se salió por la tangente y habló de tan peculiar animal y su encontronazo en un hotel, tema a tratar. Eso sí, entre algodones, porque no quiere desvelar la identidad de la hermana que protagoniza su escatológica historia, así como tampoco el señalado como actor que dio vida a James Bond en la gran pantalla y con el que su hermana quería un idilio.

Tamara Falcó y Chabeli Iglesias Gtres

“Una hermana y yo estábamos en la playa de Bora Bora y, de repente, recibo un zarpazo en el muslo y me dice ‘acaba de pasar 007’ y yo ‘qué dices’. Total, que mi susodicha hermana se dedicó a perseguir a 007 por todo el hotel y ya por fin consiguió dar con él y hacerse amiga suya. Y volvió al cuarto destrozada, porque justamente cuando ya había entablado conversación con él, de repente, una salamandra le hizo caca en la cabeza. Entonces eso fue el final de todo lo que iba a pasar con 007”, desvela entre risas Tamara Falcó, dispuesta a llevarse a la tumba quiénes eran los protagonistas de sus historias. Tocaría echar cuentas y descartar, pues hermanas tiene dos: Chabeli Iglesias y Ana Boyer. Después tocaría sacar la lista de actores que se metieron en la piel de tan apuesto personaje. Se ha descartado Pierce Brosnan, ante la insistencia de Juan de Val por saber si se trataba de él. Que comiencen las apuestas, las redes sociales ya hacen sus cábalas…