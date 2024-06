El tenso encuentro en un aeropuerto de Olga Moreno y Marta Riesco

Olga Moreno y Marta Riesco tienen algo en común: las dos tuvieron una relación con Antonio David. Hasta ahora, no habían coincidido, pero la ganadora de 'Supervivientes 2021' se encuentra rumbo a Honduras para participar en el reality 'Supervivientes All Stars' y en su llegada al aeropuerto se topó con varios periodistas: una de las entrevistadoras era Marta Riesco, quien actualmente trabaja para el canal Quickie.

Riesco asumió su papel de reportera y trató de extraerle unas declaraciones a Moreno. "La otra vez dijiste que ibas a Supervivientes por tu familia, ¿ahora por quién vas?", preguntó Marta a Olga. Sin embargo, no obtuvo respuesta por lo que añadió: "Es la primera vez que nos vemos en persona a pesar de que hayamos hablado". Después, le dijo: "Olga, ¿puedes dar una explicación de por qué haces otro reality? No querías saber nada de la tele, querías estar en tu tienda...". Finalmente, Olga embarcó junto a sus compañeros sin responder las preguntas de Marta.

Olga Moreno y Antonio David compartieron más de dos décadas juntos y tienen una hija en común, Lola. Poco después, Antonio David conoció a Marta Riesco y tuvieron una relación llena de idas y venidas durante dos años.

Pese a no haberse visto nunca en persona, Olga Moreno y Marta Riesco mantuvieron rencillas en el pasado. El 26 de diciembre de 2022, cuando Riesco seguía en pareja con Antonio David, decidió organizar una fiesta de cumpleaños para su hija, Lola y compartieron varias imágenes de ella. Esto no le gustó nada a la futura concursante de 'Supervivientes All Stars', lo que hizo que publicase un mensaje en sus stories de Instagram: "Debido a la cantidad de mensajes que he recibido y sigo recibiendo voy a deciros algo. Para nada estoy acuerdo ni he consentido ni consentiré la exposición excesiva e innecesaria que se ha hecho de mi hija en las redes sociales en estas últimas 24 horas. Gracias por estar siempre", escribió.

La turbulenta relación de Marta Riesco y Antonio David

Marta Riesco, quien recientemente ha sido noticia por pedirle disculpas a Rocío Carrasco, ha contado en varias entrevistas que su relación con Antonio David fue muy tumultuosa: "Nuestra relación fue absolutamente tóxica, tanto por su parte como por la mía. Lo pasé realmente mal. Prioricé mi relación con él por encima de mi carrera y de todo lo demás, y de repente, cuando terminamos, desapareció de mi vida. Me quedé sola, sin amigos, sin un entorno, sin nada, y además, todo el mundo me decía que yo era gilipollas. Me quedé destrozada. Estaba en el mejor momento de mi carrera. Todo me iba bien, todos me apreciaban, pero luego todo el mundo parecía odiarme. Fue terrible”, declaró este año a ABC