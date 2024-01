Toñi Moreno deja llorando a una invitada de su programa por un comentario sobre su cuerpo

"Toñi Moreno ya no es una persona maravillosa". Así han castigado los usuarios de las redes sociales el desafortunado comentario que la presentadora ha dirigido a Bella, una influencer que ha conectado de forma telemática con "Hoy en día", el programa que la periodista conduce en Canal Sur. La creadora de contenido es de origen estadounidense y presume en sus redes sociales de su vida en España, pero lo que en principio iba a ser una intervención simpática y amable, ha terminado convirtiéndose en un mal trago para ella.

"Normalmente cuento maravillas sobre mi vida en España, pero hoy me ha pasado algo muy feo y muy fuera de lugar", cuenta llorando en su perfil de TikTok, donde ha publicado un vídeo con lo que ha ocurrido mientras conectaba en directo con Toñi Moreno.

"¿Te has metido un filtro? Dime la verdad, es que estás mucho más delgada", le ha dicho la presentadora mientras hablaban, un comentario muy inapropiado que su compañero ha intentado solventar: "Bueno, es que sabe colocar la cámara bien. Está guapísima".

Bella se ha quedado sin palabras y solo ha acertado a reír por cortesía, pero el comentario de Toñi Moreno no se ha quedado ahí y ha ido a peor. "O son las lentejas con chorizo, que te has metido muchos platos", ha dicho a carcajadas.

Como bien ha explicado la propia influencer, su primera reacción ha sido reír porque "tristemente es una reacción muy común a este tipo de comentarios". Todavía muy dolida, Bella ha recordado que "opinar sobre el cuerpo de otra persona no es nada gracioso", sobre todo si se hace en pleno directo, ante los ojos de miles de espectadores y sin ser consciente de la mochila que esa persona puede cargar a su espalda: "No sabemos por lo que están pasando los demás. Toda mi vida he luchado contra la depresión y los trastornos de alimentación y estos comentarios hacen mucho daño".

Bella recalca lo "triste" que le ha parecido recibir ese comentario de parte de otra mujer, especialmente de Toñi Moreno, una presentadora a la que ella admiraba. "Hablar del físico de otra persona dice más de ti que de ellos", contesta la influencer, que espera que llegue el día en que "podamos pensar antes de hablar y no pensar tanto en lo superficial".