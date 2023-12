Un deportista, tras la muerte de Itziar Castro y la gordofobia: "Si estás obeso, tienes más papeletas"

La repentina muerte de la actriz Itziar Castro a los 46 años ha generado una ola de reacciones en el mundo del espectáculo y la política en España. La noticia fue confirmada por su agencia de representación y la causa de su fallecimiento ha sido reportada como una parada cardiorrespiratoria

Numerosas personalidades del mundo del espectáculo han expresado su pesar y rendido homenaje a la actriz. Natalia, cantante con quien Itziar Castro coincidió en 'OT', se despidió en sus redes sociales con una imagen en la que aparece también con Gisela. La cantante India Martínez expresó su dolor con un mensaje lleno de cariño, asegurando estar "rota de dolor". Víctor Palmero, que trabajó con Itziar Castro, lamentó su fallecimiento: "No nos lo creemos". Lidia San José compartió en sus redes: "No me creo que te hayas ido, querida Itziar Castro".

Antonio Banderas admitió estar "desolado" por la pérdida de la actriz. La exalcaldesa de Barcelona compartió una emotiva carta abierta dedicada a la actriz catalana, con quien protagonizó un recordado beso durante el Pride Barcelona 2019. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, expresó sus condolencias a la familia y amigos de Itziar Castro, destacando que perdemos a una actriz comprometida, única y extraordinaria

En el ámbito político, la ex ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, lamentó la pérdida de Itziar Castro a través de su cuenta de Twitter: "Con una enorme tristeza despedimos a la querida y admirada actriz Itziar Castro. Sólo podemos agradecer su inmenso talento y su incansable lucha por una sociedad más igualitaria y mejor para todas. Que la tierra te sea leve, compañera”. Irene Montero también la ha despedido: “Cuánta tristeza y cuánto dolor. Hoy nos despedimos de la increíble Itziar Castro. Actriz talentosa, buena amiga, feminista y luchadora, dispuesta siempre a estar ahí para defender las causas justas. Te vamos a echar tanto de menos, querida, tanto. Que la tierra te sea leve”

La Academia de Cine, de la que Itziar Castro era miembro, destacó en redes sociales que la actriz fue nominada al Goya a Mejor Actriz Revelación por su papel en Pinceles, y mencionó también su participación en películas tan taquilleras como Campeones.

El ex jugador de baloncesto, Alfonso Reyes ha escrito un tuit acerca de la polémica en las redes sobre la gordofobia desatada por la muerte de Itziar Castro: "Si fumas, bebes en exceso o estás obeso tienes más papeletas. No quiere decir que sea matemático ni que no le pueda pasar a los demás, pero tienes más números. Sin duda, es ciencia".