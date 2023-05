La trágica coincidencia que vincula el final de "Sálvame" con Mila Ximénez

El pasado fin de semana se publicaba que "Sálvame" llegaría a su fin el próximo mes de junio tras 14 años de emisión ininterrumpida. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre el equipo del programa, que se enteró en pleno directo de que tenían las horas contadas en Telecinco. Pocos días después, La fábrica de la tele, la productora bajo la que se desarrolla el formato, emitía un comunicado en el que confirmaba la noticia y agradecía a los trabajadores su labor a la hora de llevar al programa a los anales de la historia televisiva: "Se despide un programa que ha cambiado la forma de hacer televisión, ha hecho compañía a millones de espectadores y ha sido modelo de inspiración para muchos otros espacios de radio y televisión que han querido copiar su exitosa fórmula".

Si la situación no cambia, "Sálvame" llegará a su fin el próximo 16 de junio, una fecha elegida por los altos mandos de la cadena y que guarda una trágica relación con Mila Ximénez. La colaboradora perdió la vida en 2021 a consecuencia del cáncer de pulmón que padecía, una enfermedad que anunció, precisamente, el 16 de junio de 2020.

Mila Ximénez en una imagen de archivo Gtres

"Es un tumor. Tengo cáncer de pulmón", confesó la colaboradora, para explicar su ausencia en el programa las últimas semanas. Algunos compañeros que todavía no estaban enterados no pudieron contener las lágrimas, como fue el caso de Lydia Lozano, que, a pesar de todos los enfrentamientos que han protagonizado en el programa, le hizo llegar un bonito mensaje: "Te quiero".

Por aquel entonces, Mila Ximénez se mostraba optimista y segura de que se recuperaría, un augurio que, por desgracia, no se cumplió : "A mí un tumor de mierda no me va a parar la vida ni de coña. Estoy asustada, pero lo vamos a conseguir".

Tres años más tarde, el 16 de junio vuelve a convertirse en una fecha amarga para los colaboradores de "Sálvame", salvando las distancias, por supuesto, de lo que implica perder a un ser querido frente a un puesto de trabajo.