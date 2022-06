Un año sin Mila Ximénez, una mujer “irrepetible”

Ya ha pasado un año desde que la luz de Mila Ximénez se apagó para siempre. Doce meses en los que su ausencia se ha hecho dolorosamente notable no solo entre sus compañeros, amigos, familiares y demás seres queridos, sino también entre los espectadores del programa que dejó «huérfano», tal y como indican algunos colaboradores. «En «Sálvame» ha habido un antes y un después. Nos hemos quedado huérfanos de una amiga, de una compañera y de una mujer que ha luchado hasta el final», reflexiona Chelo García-Cortés para LA RAZÓN. Es tan grande el vacío que dejó en su «otra familia», la televisiva, que todavía no han sido capaces de pronunciarse abiertamente sobre su marcha: «No hemos hablado de la ausencia de Mila, porque duele mucho».

Aunque Chelo García-Cortés es consciente de que han tenido buenos y malos momentos a lo largo de su trayectoria profesional compartida, hoy solo guarda palabras de cariño e intenso afecto para Mila Ximénez: «Te podía machacar, te podía decir lo peor, pero, cuando te miraba y se daba cuenta de que te estabas hundiendo, te miraba con una ternura especial. Para mí, su recuerdo es eso, su sonrisa, su aura». La célebre periodista reconoce que ni siquiera ha sido capaz de eliminar el número de teléfono de la sevillana de su agenda, como muestra de lo mucho que le cuesta aceptar que ya no está: «Me duele su ausencia, no sé si el corazón duele, pero me duele y la echo mucho de menos».

Chelo García-Cortés y Mila Ximénez en 2017 FOTO: UAT GTRES

Una vieja máxima asegura que, en la vida, no hay nadie imprescindible, pero en el caso de Ximénez, no parece ser así. «Nadie ha querido ni pretenderá sustituir a Mila. Esa croqueta, esos enfados, esa sonrisa tierna, ese «ni mili, ni milo»... Mila era una gran persona, una madre maravillosa, superó todas las cosas, luchó como una jabata, hasta el final, y a mí me quedan esos abrazos que hemos tenido tras nuestros enfados. Mila es irrepetible», señala Chelo García-Cortés.

«Irrepetible», un término con el que Carmen Borrego coincide a la hora de describir a su compañera y amiga, de quien, además, añade: “Era una persona muy importante para todos. Yo creo que era el alma del programa que hacemos, en el que se le echa de menos todos los días».

Carmen Borrego y Mila Ximénez en la portada de la revista 'Lecturas' FOTO: Autor desconocido Lecturas

Lo cierto es que al equipo de ‘Sálvame’ le resulta imposible no recordar a Mila Ximénez cada vez que se pone un pie en el plató, un plató que “ya no se llama plató de Sálvame, se llama plató de Mila”, tal y como Lydia Lozano recuerda a este periódico. Su esencia sigue muy presente entre los focos y las cámaras que durante tantos años apuntaron a ella. “Mila sigue estando ahí: está el plató con el nombre de Mila, el traje en la urna de cuando hizo la entrevista a Kiko Rivera. Yo la llevo en el corazón”, recalca Chelo García-Cortés. Además, recuerda muy emocionada la última vez que la añorada tertuliana acudió por última vez a su puesto de trabajo, un miércoles 10 de marzo de 2021: “Fíjate, ha pasado un año y parece que fue ayer cuando entró por última vez en el plató de ‘Sálvame’ y nos abrazó a todos por última vez. Fue una emoción indescriptible porque sabíamos cómo estaba y cómo estaba luchando. Sobre todo, queríamos que no fuera el preludio de lo que pasó al final…”.

Lo que Mila se llevó

Lydia Lozano coincide con sus compañeras a la hora de recordar a Mila Ximénez como una mujer excepcional, imprescindible, “de la que nos acordamos todas las tardes”. Sin embargo, la periodista apunta también que el sector del corazón ha perdido mucho con el fallecimiento de Mila, que se llevó consigo secretos e información importante sobre los asuntos que ahora están de mayor actualidad: “Yo la he echado mucho de menos en los temas de Rocío Carrasco, y ahora que está la docuserie, la echo de menos”.