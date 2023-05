La promesa de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban ante el final de 'Sálvame'

El próximo 16 de junio 'Sálvame' llega a su fin después de más de 14 años en emisión. Ahora que han pasado unos días desde que saliese la bomba, todos los trabajadores del programa han asimilado que el espacio va a terminar en apenas un mes. Por eso, todos se han propuesto disfrutar de cada programa que les quede y despedirse de la audiencia por todo lo alto. Hoy, Jorge Javier Vázquez, junto a un cartel de 'Se traspasa', daba el pistoletazo de salida del último mes de 'Sálvame'. "Al final no es como se empieza, sino como se acaba", expresaba emocionado el presentador del espacio.

"Lo vamos a dar todo", expresaba Jorge Javier Vázquez respecto a los programas que les quedan, prometiendo a la audiencia la mejor versión de 'Sálvame'. "Creo que va a ser un mes y medio en el que, la verdad, tenemos la oportunidad de despedirnos de todos", ha confesado. Al instante, Belén Esteban ha asegurado que van a ser unas semanas muy emotivas y bonitas para todos.

Kiko Matamoros en 'Sálvame' respondiendo a Gabriela Arrocet Mediaset

Ahora que todos los trabajadores de 'Sálvame' han asimilado que es una realidad el fin del programa que tanto les ha dado, van a intentar exprimir al máximo los minutos con la audiencia y dar lo mejor de ellos. Algunos colaboradores han llevado mejor la noticia que otros y Miguel Frigenti, por ejemplo, aseguró que estaba muy asustado por el final del programa. "El camino que me espera es largo, porque me considero fuerte pero sé que no va a ser fácil... Asusta y tengo miedo, ¿sabes? No puedo fingir estar contento porque estoy con miedo, asustado y con mucho vértigo. No sé qué va a pasar", expresó sobre el asunto.

Chelo García-Cortés va a regresar a 'Sálvame' mientras se recupera de su operación de cadera. La periodista quiere vivir los últimos programas del espacio y así lo ha hecho saber en un vídeo que ha compartido en sus redes sociales anunciando su inminente regreso. "Aquí estoy. No os penséis que os vais a librar de mí... Ya me queda muy poquito para estar con vosotros donde quiero estar, que es en el plató de 'Sálvame', en nuestro programa", decía en el vídeo la colaboradora, en el que aparece haciendo deporte para recuperarse lo más rápidamente posible.