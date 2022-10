Banderas rojas para saber si una reseña de Amazon (o de cualquier otra tienda online) es fraudulenta

Se trata de productos baratos. Los consumidores que se gastan mucho dinero en un producto no se dejan engañar tan fácilmente. Pero -sobre todo- no perdonan haber sido engañados. Suele ocurrir que aquellos que se sienten engañados vuelvan a la misma página web de un producto que parecía ser perfecto y dejen un comentario abiertamente hostil contra el fabricante o las reseñas anteriores… avisando a los demás potenciales clientes del timo. Eso no ocurre ( o no con la misma frecuencia) con los productos más baratos.