Este es el signo del zodíaco más infiel según explica el horóscopo

Las infidelidades se dan de manera más frecuente de los que se suele admitir, pero no todas las personas tienen las mismas posibilidades de cometerlo. Algunos signos del zodíaco son infinitamente más proclives a traicionar la confianza sexual de sus parejas que otros, por lo que deberías saber las desventajas y tendencias de tu pareja y actuar así en consecuencia.

Cabe aclarar que, aunque algunos signos tengan más tendencia de cometer infidelidades, esto no quiere decir que lo vayan a hacer, es solo un hecho estadístico. Además, no todas las parejas acuerdan en los mismos términos lo que consideran una infidelidad o no.

Motivos por los que las personas son infieles

Una infidelidad se puede dar por multitud de causas, que llevan a la otra persona a faltarle al respeto a su pareja y trasgredir el acuerdo mutuo de monogamia, teniendo una aventura puntual o una relación asidua y secreta con otra persona externa a la pareja.

Aunque al principio de la relación todo funcionase correctamente en el terreno sexual, con el paso del tiempo y la monotonía de la relación, algunas personas acaban sintiendo aburrimiento cuando están con su pareja sexual, por lo que buscan nuevas experiencias sin permiso de ésta.

Otras veces lo que ocurre es que, aunque la relación de pareja marche perfectamente, una de las partes (o las dos) tienen un temperamento extremadamente nervioso, por lo que se dejan llevar por sus instintos y traicionan a su igual cuando son vencidos por los "instintos de la carne", aunque luego se arrepientan de ello.

Sin embargo, no todo es desesperanzador, ya que algunos de los últimos datos realizados en España al respecto de la infidelidad apuntan a que, con la crisis de la pandemia, la mayoría de parejas han salido reforzadas y más unidas que nunca.

Qué signo del zodíaco tiene más probabilidades de ser infiel

Debido a la influencia de las estrellas, los planetas y otros astros del cosmos sobre nosotros, varía el comportamiento de cada persona nacida bajo un espacio exterior distinto. La configuración de las galaxias influye enormemente en la configuración mental de cada persona, provocando que exista una riqueza de temperamentos y formas de ser.

Sin embargo, esta influencia no siempre es beneficiosa, también puede provocar que las personas nacidas bajo ciertos signos tengan más tendencia a enfadarse, a ser celosas o a cometer infidelidades.

La infidelidad en Aries (21 de marzo al 19 de abril):

Esta costelación está gobernada por Marte, el dios grecorromano de la guerra. Aunque audaces y decididos, los Aries también pueden llegar a ser algo testarudos, siempre les cuesta dar su brazo a torcer.

Los Marte son personas de confianza, con un gran instinto de protección y conservación. Como les cuesta tanto cambiar de opinión, suelen ser un signo bastante fiel, poco dispuesto a cambiar lo que ya conocen, más preocupados siempre de protegerlo.

La infidelidad en Tauro (20 de abril al 20 de mayo):

Este signo está protegido por Venus, la divinidad del amor, la belleza y la fertilidad. Los Tauro son personas de trato agradable a las que no les cuesta hacer amigos rápidamente. Aunque algo hedonistas, no dejan que las responsabilidades del día a día les quiten el disfrute de la vida.

Probablemente los Tauro sean uno los signos con más tendencia a cometer infidelidades. Por culpa de su hedonismo, este les empuja a buscar antes el placer que las responsabilidades y compromisos de pareja. Además, con su don de gentes conocen y conectan fácilmente con otras personas, lo que aumenta el riesgo de infidelidad.

La infidelidad en Géminis (21 de mayo al 20 de junio):

Una costelación en la que rige Mercurio, un planeta pequeño, pero con mucho movimiento energético. Mercurio o Hermes es el dios grecolatino de los viajes, el comercio, pero también se le asocia con la inteligencia o la astucia. Los Géminis se caracterizan por cambios repentinos de humor y bajos niveles de atención, normalmente porque su cabeza está en ebullición constante de ideas.

Los Géminis siempre tienen la mente ocupada en algo, lo que no les deja mucho espacio mental libre para planificar traiciones a su pareja. A pesar de su temperamento inestable, son un signo más bien fiel, ya que su frialdad les frena los instintos básicos.

La infidelidad en Cáncer (21 de junio al 22 de julio):

Esta costelación no está protegida por un planeta como tal, sino por el astro más influyente sobre la tierra y el mar, la Luna. Los Cáncer son personas intuitivas y muy emocionales, de lágrima fácil y muy preocupadas por proteger a los suyos. Quien tiene a un Cáncer al lado tiene un tesoro, y un amigo para toda la vida.

Los Cáncer son demasiado apegados normalmente como para cometer infidelidades. De hecho, son de los signos más fieles, ya que generan una conexión profunda de apego hacia las otras personas, y tienen un instinto protector muy desarrollado.

La infidelidad en Leo (23 de julio al 22 de agosto):

Si a los Cáncer los rige la Luna, a los Leo les gobierna el astro complementario, el Sol. Como una estrella brillante, los Leo iluminan el camino a quienes les rodea, son líderes naturales y suelen acabar siendo el centro de atención sin pretenderlo.

Los Leo, por contraparte, sí son un signo infiel, aunque no tanto como otros. Como llaman tanto la atención de otras personas, a veces caen en la vanidad, se dejan regalar los oídos y acaban traicionando a sus parejas cuando otra persona les llena de halagos.

La infidelidad en Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre):

Esta costelación comparte planeta principal con Géminis, porque también está bajo el yugo del inestable Mercurio. Los Virgo toman la parte más cerebral de su energía, siendo normalmente personas con un gran don de palabra y un gran sentido del humor, unos maestros del lenguaje.

Los Virgo, a pesar de su falta de constancia, son un signo bastante fiel. Como racionalizan hasta el extremo todas las decisiones en su vida, no suelen traicionar a sus parejas y, si lo hacen, es bastante improbable que estas se enteren, pues lo sabrán llevar con total secretismo.

La infidelidad en Libra (23 de septiembre al 22 de octubre):

También muy fértil, la costelación de Libra está regida por Venus o Afrodita, tomando de éste astro la capacidad total para la diplomacia. Siempre son los que solucionan los conflictos en los grupos de amigos, y los primeros en poner la cara apaciguar las cosas.

Los Libra, al contrario de lo que pudiera parecer a simple vista, son un signo fiel. Intentan estar en paz con todo el mundo y tienen una gran gestión emocional. Saben expresar bien sus sentimientos, por lo que antes de traicionar a su pareja, hablarán antes con ella para intentar llegar a una solución en el rumbo de la relación o dejarlo definitivamente.

La infidelidad en Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre):

El planeta que guía a los Escorpio es Plutón, asociado en la cultura grecorromana con la deidad del inframundo, del más allá. Son personas espirituales y con gran capacidad de resiliencia, además, suelen sentir todo de manera exagerada: se enamoran locamente y sufren como nadie las penas.

Los Escorpio son un signo terriblemente infiel. Con su temperamento tan sentido, sus impulsos e instintos suelen dominarles, por lo que muchas veces le son infieles a sus parejas. Aunque es cierto que no suelen tener aventuras esporádicas, si traicionan a su pareja por otra persona, muy probablemente comenzarán una nueva relación a largo plazo con ésta.

La infidelidad en Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre):

Los nacidos bajo este signo cuentan con la misericordia de Júpiter, el gran padre de los dioses. Por ello, suelen ser figuras inspiradoras en las que los demás ponen su confianza, además de mostrar una gran habilidad para cumplir con sus tareas.

Los Sagitario ni quiera llegan a hacer saltar los celos en sus parejas. Son un signo muy fiel, debido a su carácter protector y a su gran moral. Por algo suelen ser la guía de otros, porque más que con la palabra, predican con el ejemplo.

La infidelidad en Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero):

Los Capricornio cuentan con la presencia de Saturno, la deidad de la agricultura y el tiempo. Los Capricornio se caracterizan por su infinita paciencia y su constancia, además de por su memoria de elefante.

Los Capricornio son uno de los signos más fieles que existe. Las relaciones que establecen suelen ser a muy largo plazo, por lo que no decidirán acabarlas si no es por puro desgaste e imposibilidad de continuarlas, especialmente si no ven un futuro claro al lado de esa persona.

La infidelidad en Acuario (20 de enero al 18 de febrero):

Los Acuario nacieron bajo la bendición del planeta Urano, dios del cielo y asociado muy frecuentemente con el aire y el talento. Por lo general, son personas muy etéreas, siempre de paso y siempre ocupadas. Aunque algo intensas, estarán allí cuando lo necesites realmente, y no habrá un confidente mejor.

Los Acuario tienen una gran tendencia a ser infieles. Aunque aman con locura, la "chispa del amor" para ellos suele ser bastante etérea, por lo que irán a buscarla de nuevo en otra persona, en un ciclo sin fin. Soñadores e idealistas como son, viven sin muchas ataduras, por lo que no suelen ser las mejores parejas.

La infidelidad en Piscis (19 de febrero al 20 de marzo):

Esta costelación está bajo la influencia de Neptuno, el planeta azul atribuido al mar. Los Piscis son extremadamente sensibles, y se guían más por su intuición y sus emociones que por la razón.

Los Piscis, aunque son dominados por el corazón antes que por la razón, tienen un gran sentido de la culpabilidad, por lo que suelen ser un signo fiel. No se atreven normalmente a "ponerle los cuernos" a su pareja, y si lo hacen, esto les genera un cargo enorme de conciencia, por lo que tienden a evitar cualquier tentación.

NOTA: Este horóscopo diario se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.