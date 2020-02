Bernie Sanders, el candidato del partido Demócrata de EE UU que sueña con lograr la nominación para competir con Donald Trump en las elecciones de noviembre, está en el ojo del huracán por sus comentarios sobre la Cuba de Fidel Castro. Sanders, que ha ganado dos de las tres elecciones primarias en la carrera del bando demócrata, dijo lo siguiente en una entrevista: ""Somos muy opuestos a la naturaleza autoritaria de Cuba pero, usted sabe, es injusto decir simplemente que todo está mal. Cuando Fidel Castro llegó al poder, ¿sabe lo que hizo? Un programa de alfabetización masiva. ¿Es eso malo por más que haya sido Castro el que lo hizo?".

Tres de los candidatos que compiten con Sanders, Joe Biden, Mike Bloomberg y Pete Buttigieg, han arremetido contra el senador por Vermont. “Ya tenemos un presidente (Donald Trump) que alaba a los dictadores y sus tendencias mafiosas; no necesitamos otro. Como presidente, Joe Biden se levantará en el escenario global contra los tiranos y luchará por la libertad y la democracia”, dijo Alex Cristóbal, asesor del ex vicepresidente, al acusar a Sanders de tener “un patrón” de “abrazar a líderes y gobiernos autocráticos de todo el mundo”.

En el mismo sentido se pronunció el ex alcalde de South Bend (Indiana) Pete Buttigieg. “Necesitamos un presidente que sea extremadamente claro en su postura contra los regímenes que violan los derechos humanos. No podemos arriesgarnos a nominar a alguien que no reconozca eso”. El exalcalde de Nueva York Mike Bloomberg, que, según una encuesta de la semana pasada es el único demócrata que vencería a Trump en Florida si las elecciones fueran ahora, no desaprovechó la oportunidad de atacar a Sanders y lo hizo con ironía.

“Fidel Castro dejó un oscuro legado de campos de trabajos forzados, represión religiosa, pobreza por doquier, pelotones de fusilamiento y el asesinato de miles de personas de su propio pueblo. Pero, Bernie, por supuesto, hablemos de su programa de alfabetización”, dijo.

Un socialista en el imperio capitalista

Sanders, que propugna un socialismo democrático, ha ganado en dos de los tres estados donde se han celebrado hasta ahora primarias para elegir al candidato demócrata a la Casa Blanca. Cuando el periodista Anderson le dijo que hay muchos opositores detenidos en Cuba, Sanders respondió que es cierto y que lo condena y precisó que, al contrario que Donald Trump, no cree que el líder norcoreano Kim Jong sea un “buen amigo” ni le escribe “cartas de amor”. Tampoco el presidente ruso, Vladimir Putin, es amigo mio, agregó.

El copresidente de la campaña nacional de Bloomberg, el exalcalde de Miami Manny Díaz, dijo este lunes que “como cubano que huyó del régimen asesino de Castro e hijo de un preso político que pasó años en las cárceles” de Cuba, está “asqueado” por los comentarios del senador por Vermont. Díaz señaló que “la realidad (en Cuba) es muy diferente de cómo la pinta Sanders” y aseveró que “el comunismo de Castro destruyó la sociedad cubana y esa destrucción se ha extendido en América Latina a Venezuela y Nicaragua". “No podemos permitir que esa destrucción llegue a la Casa Blanca”, subrayó.

La congresista Donna Shalala, candidata a la reelección por un distrito de Miami de mayoría de población cubana, dijo, por su parte, que “los comentarios del senador Sanders sobre el régimen castrista son absurdos, mal informados e inaceptables". La también demócrata Debbie Mucarsel-Powell, que nació en Ecuador y busca revalidar su puesto en la Cámara de Representantes por un distrito del sur de Florida, indicó que “como la primera sudamericana que integra el Congreso y que representa orgullosamente a miles de cubano-estadounidenses”, encuentra los comentarios del senador Sanders “absolutamente inaceptables”.

Shalala fue más allá e instó a Sanders a reunirse con los “muchos exiliados de la isla que ahora viven en el sur de Florida. Espero que después de reunirse con ellos, reconocerá que el régimen autoritario de Castro y otros regímenes similares en América Latina son instrumentos del mal y no son dignos de sus elogios.”

En una declaración en la que no menciona a Sanders, la presidenta del Partido Demócrata de Florida, Terrie Rizzo, reafirmó que ella y sus correligionarios en este estado “condenan a los dictadores que han destruido las democracias de todo el mundo” y se solidarizan con “las miles de personas que han huido de dictaduras violentas en Cuba, Venezuela y Nicaragua”. “Los candidatos deben comprender las historias de nuestras comunidades inmigrantes”, dijo Rizzo.

Un Marco Rubio moderado

Del lado republicano, el senador por Florida Marco Rubio criticó que Sanders haya alabado los “logros” del régimen castrista y dijo que esta equivocado cuando señala que el pueblo cubano no ha derrocado a ese régimen por la educación de los niños y la salud. La realidad, dijo Rubio, es que no lo ha hecho “porque sus oponentes son detenidos, asesinados o exiliados”.

Florida, cuyos votantes no tienen un patrón de voto fijo y lo mismo puede inclinarse por los demócratas que por los republicanos, es un estado clave en las elecciones presidenciales, porque aporta un importante número de votos en el Colegio Electoral, que es donde al final se decide quién es el ganador. EFE