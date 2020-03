¿Se puede denunciar a China por las consecuencias del coronavirus?

The Berman Law Group, un despacho de abogados estadounidense, ha interpuesto recientemente una demanda colectiva contra la República Popular de China, la Provincia de Hubei, la ciudad de Wuhan y varios ministerios del Gobierno chino. El proceso legal no será fácil, pero al menos servirá como un toque de atención para las autoridades chinas.

Jeremy Alters, director de Estrategia Legal de la firma, y Matthew Moore, abogado procesalista y quien redactó la demanda, atienden a las preguntas de LA RAZÓN. La clave de este proceso legal reside en que es "un esfuerzo para “poner a China sobre aviso” de que sus acciones no pasarán desapercibidas y serán castigadas. En la demanda alegamos que el Gobierno de China encubrió deliberadamente el brote en su inicio por su propio interés económico”.

“Acusamos a China de no actuar cuando se enteraron por primera vez de la gravedad del Covid-19 y estamos tratando de reponsabilizar al Gobierno chino por la carnicería económica causada por su mal manejo de la crisis".

Asimismo, desde el bufete de abogados explican que están "en el proceso de presentar la demanda al Gobierno chino y otros acusados relacionados a través de la Convención de La Haya”.

“Sobre mediados de abril, presentaremos una demanda modificada, para agregar algunos de los muchos demandantes adicionales que nos han contactado desde que presentamos la demanda colectiva inicial”, señaló Moore a LA RAZÓN.

“Es especialmente importante que aquellos que han contraído Covid-19, así como otras personas y empresas que han sido gravemente impactadas, tengan la oportunidad de ser escuchados".

Desde The Berman Law Group, reconocen que “estamos aquí para asistir a todas las personas y empresas que se han visto negativamente afectadas por la inacapacidad de China de manejar el brote de manera responsable a obtener una compensación monetaria por los daños que han sufrido. Sin embargo, lo más importante es que esperamos que esta demanda unifique al pueblo estadounidense para que se levante y haga responsable a China por sus acciones”.

Y es que en opinión de Alters, “creemos que este no es un problema demócrata o republicano. Este es un problema estadounidense”.

En última instancia, “tanto la empresa como nuestros clientes esperan obtener un veredicto contra China por daños económicos causados por sus errores relacionados con la contención y detención de la propagación del Covid-19”.

En el bufete reconocen que desde que anunciaron su demanda colectiva contra China, han recibido enormes muestras de interés “tanto a nivel local en Estados Unidos, como en múltiples países en todo el mundo. Continuamos registrando más clientes cada día, y esperamos que esto continúe”.

Sobre la propaganda china, que entre otras cosas hasta ha llegado a acusar a un supuesto soldado estadounidense el que llevó el virus a Wuhan, en The Berman Law Group no esperan mucho de Pekín, “a la luz de la campaña de desinformación que han lanzado contra EE UU”. Sin embargo, “esperamos que una vez que China haya sido notificada de la demanda y vea el apoyo unificado del pueblo estadounidense, no tendrán más remedio que defenderse en el sistema judicial de Estados Unidos”. En cuanto a si las autoridades chinas pedirán perdón y reconocerán sus errores en el manejo de esta pandemia, “solo el tiempo lo dirá”.

Preguntamos al bufete de abogados de Estados Unidos si los ciudadanos españoles pueden unirse a su demanda colectiva. “En este momento, creemos que solo los ciudadanos estadounidenses están protegidos por la FSIA (Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras) y no estamos seguros de si los ciudadanos extranjeros tendrían derecho a presentar una demanda contra China en Estados Unidos. Sin embargo, estamos aceptando clientes de todos los países del mundo a medida que continuamos analizando cómo podemos ayudar a estos ciudadanos extranjeros a presentar una demanda contra China por el daño y las pérdidas que han experimentado”.